CHP'den TÜİK tepkisi: Enflasyonda eski oyuna dönüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,36 oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Vitrin yönetim dışarıdan aradığı parayı bulamayınca, enflasyonda eski oyuna dönüldü. Dar ve sabit gelirlilerin; emekçinin, emeklinin, kamu işçilerinin, çalışanların alacağı enflasyon farkının belirleneceği dönem yaklaşırken, enflasyonda yeniden makyaj başladı. TÜİK enflasyonu birkaç ay sonra yeniden İTO’nun ve EN-AG enflasyonunun altına düştü. Bu ay gelen enflasyon verileriyle yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre farklı bir düzenleme yapılmazsa çeşitli vergi ve harçlardan araç muayene ücretine ve idari cezalara kadar pek çok kalemde fiyatlar önümüzdeki yıl yüzde 60’a yakın artacak.

Güzel ülkemizi, dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biri haline getirdiler. Açlık sınırının altındaki asgari ücreti ortalama ücrete dönüştürdüler. Şimdi, alın teriyle geçinen milyonlarca insanın hakkını bir kere daha TÜİK eliyle gasp etmeye, ekonomide yaptıkları hataların faturasını bir kere daha dar ve sabit gelirlinin sırtına yüklemeye hazırlanıyorlar. Onlar milletin halini görmese de millet yaşadığı enflasyonu görüyor, biliyor.”

"Enflasyonu yüzde 61’den yüzde 61’e düşürdüler!"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da açıklanan enflasyon rakamıyla ilgili, "TÜİK Eylül ayında yüzde 61,53 olarak açıkladığı enflasyonu ekim ayında yıllık yüzde 61,36 olarak açıkladı. Aylardır enflasyonla mücadelenin sonucu bu mu? Enflasyonu yüzde 61’den yüzde 61’e düşürdüler! Büyük fark!" ifadelerini kullandı.