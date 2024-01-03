CHP'den Yargıtay’a sert eleştiri: Halkın iradesine apaçık darbe vurmakta, anayasaya ayar vermekte

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay’ın Can Atalay kararına “Düşmesi gereken Can Atalay’ın vekilliği değil, sizin bulunduğunuz koltuktaki görevlerinizdir” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’la ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına ilişkin kararını şöyle değerlendirdi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 'Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ikinci ihlal kararının hukuki değeri yok' demiş. Gerekçe olarak da Anayasa Mahkemesi kararlarının tüm makamları bağladığını söyleyen Anayasa 153 kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını ileri sürmüş.

Yani Yargıtay, “Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyoruz” demiş. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi kararına inatla uymuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürün emri veriyor. Düşmesi gereken Can Atalay’ın vekilliği değil, düşmesi gereken sizin o bulunduğunuz koltuktaki görevinizdir.”

"Milletin iradesi gasp edilmiştir"

Millet iradesinin gasp edildiğini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ayaklar altına alındığını söyleyen Başarır, şöyle konuştu:

“Bu Meclis’in iradesine yani halkın iradesine apaçık darbe vurmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ayar vermektir. Bugün vatandaşların oy hakkı ve Can Atalay’ın siyasal temsil hakkı gasp ediliyor. Yargıtay verdiği kararda bir de dikkat çekici ifade kullanıyor. Anayasa Mahkemesi’nin juristokratik bir davranışla karar verdiğini söylüyor. Yani Anayasa Mahkemesi’nin yargıçlarının kanunlar üzerinde bir yorum yaptığını söylüyor. Oysa burada kanunlar üzerinde yorum yapan bir taraf varsa, o Yargıtay’dır. Milletin iradesini gasp eden bir taraf varsa, o Yargıtay’dır. Yargıtay bariz bir şekilde siyasal tavır almıştır. Hukukta deprem yaratmıştır. Yargıtay verdiği bu siyasi kararla ülkemizi hukuk alanında dünyaya rezil etmiştir. Bu mahkeme hakkında derhal soruşturma açılmalı. Bu hakimler, derhal yargılanmalıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı ve kararı üzerine Ceza Genel Kurulu toplanmalıdır.”