CHP'den YAŞ toplantısına tepki: Her asker için 10 saniye!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 2025 toplantısında 941 asker hakkında 150 dakikada karar alınmasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda 646 general/amiral ve albayın durumunun görüşüldüğünü, 295 albayın ise resen emekliye sevk edildiğini belirtti. Toplantıda toplam 941 asker hakkında karar alındığını aktaran Bağcıoğlu, görüşmelerin 150 dakika sürdüğünü ifade etti.
“Her asker için ortalama 10 saniye ayrıldı” diyen Bağcıoğlu, bu durumun değerlendirme sürecinin sağlıklı olmadığını gösterdiğini savundu.