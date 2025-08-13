  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'den YAŞ toplantısına tepki: Her asker için 10 saniye!
Takip Et

CHP'den YAŞ toplantısına tepki: Her asker için 10 saniye!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 2025 toplantısında 941 asker hakkında 150 dakikada karar alınmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'den YAŞ toplantısına tepki: Her asker için 10 saniye!
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda 646 general/amiral ve albayın durumunun görüşüldüğünü, 295 albayın ise resen emekliye sevk edildiğini belirtti. Toplantıda toplam 941 asker hakkında karar alındığını aktaran Bağcıoğlu, görüşmelerin 150 dakika sürdüğünü ifade etti.

“Her asker için ortalama 10 saniye ayrıldı” diyen Bağcıoğlu, bu durumun değerlendirme sürecinin sağlıklı olmadığını gösterdiğini savundu.

Borsa İstanbul'dan altı hisseye kredili işlem yasağıBorsa İstanbul'dan altı hisseye kredili işlem yasağıBorsa Haberleri

 

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Fed'e faiz indirimi çağrısıABD Hazine Bakanı Bessent'ten Fed'e faiz indirimi çağrısıKüresel Ekonomi

 

Gündem
Bakan Tunç CHP lideri Özel'e soruşturma açıldığını açıkladı
Bakan Tunç CHP lideri Özel'e soruşturma açıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu sanal kumar ve bahis gibi bağımlılık tehditlerini görüştü
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu sanal kumar ve bahis gibi bağımlılık tehditlerini görüştü
AK Parti'den Özel'e tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir
AK Parti'den Özel'e tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir
CHP'li Zeybek'ten Çerçioğlu açıklaması: Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek
CHP'li Zeybek'ten Çerçioğlu açıklaması: Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek
Mama takviyesine başlanmıştı! Murat Çalık bir haftada üç kilo daha verdi
Mama takviyesine başlanmıştı! Murat Çalık bir haftada üç kilo daha verdi
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 69 kişi tutuklandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 69 kişi tutuklandı