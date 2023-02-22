CHP'den Yaşar Okuyan kararı
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamada, Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aleyhine açıklamaları sonrası tepki çeken Eski Bakan ve Milletvekili Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişkisinin kesildiği duyuruldu.
Açıklama CHP'nin resmi twitter hesabından yapıldı.
Yaşar Okuyan, 21 Şubat günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Bu görüşmeye ilişkin de İYİ Partili Ümit Özlale tepki göstermişti. Özlale'nin tweetini yayınlamasından kısa bir süre sonra CHP duyuruyu yaptı.
Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) February 22, 2023