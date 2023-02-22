  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. CHP'den Yaşar Okuyan kararı
Takip Et

CHP'den Yaşar Okuyan kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamada, Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aleyhine açıklamaları sonrası tepki çeken Eski Bakan ve Milletvekili Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişkisinin kesildiği duyuruldu.

Açıklama CHP'nin resmi twitter hesabından yapıldı. 

Yaşar Okuyan ile Kemal Kılıçdaroğlu dün TBMM'deki toplantı odasında görüştü.


Yaşar Okuyan, 21 Şubat günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Bu görüşmeye ilişkin de İYİ Partili Ümit Özlale tepki göstermişti. Özlale'nin tweetini yayınlamasından kısa bir süre sonra CHP duyuruyu yaptı.

İzmir'den deprem bölgesine konteyner seferberliği

Türkiye Haberleri

İzmir'den deprem bölgesine konteyner seferberliği
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye