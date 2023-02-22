CHP'den Yaşar Okuyan kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aleyhine açıklamaları sonrası tepki çeken Eski Bakan ve Milletvekili Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişkisinin kesildiği duyuruldu.

Açıklama CHP'nin resmi twitter hesabından yapıldı.

Yaşar Okuyan ile Kemal Kılıçdaroğlu dün TBMM'deki toplantı odasında görüştü.



Yaşar Okuyan, 21 Şubat günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Bu görüşmeye ilişkin de İYİ Partili Ümit Özlale tepki göstermişti. Özlale'nin tweetini yayınlamasından kısa bir süre sonra CHP duyuruyu yaptı.