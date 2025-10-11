CHP'den Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu değerlendirilerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.

CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor. Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş Başkanımıza soruşturma izni istendiğini duyuran ise yandaş medya… Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş'a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu soruşturma izni emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır. Bu soruşturma izni bayramdan bayrama bile et yüzü görmeyen sofralara verilen et desteğinedir. Bu soruşturma izni, öğrencinin içtiği bir kap sıcak çorbayadır. Şeffaflıktan ve dürüstlükten taviz vermeyen, halka hizmetten başka bir amacı olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri adım attıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.