CHP'den 'yeni anayasa' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "yeni anayasa" tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürürlükteki anayasayı "darbe anayasası" olarak gördüğünü belirtti.

12 Eylül 1980 darbesinin, Türkiye'de sosyal ve ekonomik haklara, ifade özgürlüğüne, siyasal haklara ve örgütlenme özgürlüklerine vurulmuş bir darbe olduğunu dile getiren Gökçen, şunları kaydetti:

"Darbe döneminden kalan kanunlar halen yürürlükte. Önce bunlar değiştirilmelidir. Ülkemizi darbe hukukundan arındırmak isteyenlerin, öncelikle payına düşen sorumluluğu yerine getirerek darbe dönemi kanunlarını değiştirmesi, uygulamada da özgürlük alanlarını genişletmesi gerekir."

CHP'li Gökçen, "Bir anayasa değişikliği yapılabilmesi için önce yürürlükteki anayasanın ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanıyor olması gerekir. Anayasaya saygının olmadığı bir ortamda anayasa tartışmanın bir anlamı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.