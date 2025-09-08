CHP'den yeni hamle: İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak

CHP, İstanbul il yönetimine kayyum atanmasın ardından, 15 Eylül'de görülecek kurultay davası öncesi bir kritik hamle daha yaptı.

İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin yapılması için başvuruda bulunuldu.

Delegelerin imzasıyla yapılan olağanüstü kongre başvurusu, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

CHP'nin İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Olağanüstü kurultay 21 Eylül'de

CHP, 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay hakkında yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Ne sonuç doğuracak?

'İstanbul kongresi sonuca etki etti.' Onlar yok, doğal delegelikler yok. Geri kalan delegeler iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var.

Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp yarıdan bir fazlasına ulaştığında Genel Başkan istemese de, Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor ya yol açık, geçmişte denemeleri oldu. Delegelerimiz o yolla, Genel Başkan'ın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldı. Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için.

15'inde bir karar olup partinin Genel Başkanlığı'na hiç tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi burada partinin Genel Başkanlığı'na bir kayyum atansa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Ve 6 gün sonra parti seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer.

Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir. Gazete ilanı bugün yayınlandı. Bundan sonrada 21'inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız."