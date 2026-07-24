CHP’den Yeni Parti'ye geçişte kritik gün: Parti yönetimi belirleniyor

CHP’de 23 Temmuz, kurulacağı resmen ilan edilen Yeni Parti için gerçekleştirilen toplantılarla geride kaldı. Saat 11:00’de Meclis’te gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı 15 dakika sürdü.

Özgür Özel’in katılmadığı toplantıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlık etti. Toplantıda, CHP TBMM Grup Hesabı okunarak oylamaya sunuldu. Toplantıya 80’e yakın milletvekilinin katıldığı belirtildi.

CHP kaynakları, kurulacak Yeni Parti’nin saat 11:00’deki kapalı grup toplantısının gündem başlıklarından biri olmadığını söyledi.

Kapalı grup toplantısına katılan bazı milletvekilleri, yeni parti çalışmalarıyla ilgili kısa bir sunum yapıldığını bildirdi.

Son kapalı grup toplantısı yapıldı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 15 dakika süren kapalı grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıyı, “Son kapalı grup toplantısı” olarak nitelendiren Emir, “Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık” dedi.

Kritik toplantı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Yeni Parti için kritik toplantı ise bugün saat 14:00’te olacak.

Özel, Hacı Bayram Veli Camii’nde kılacağı Cuma namazının ardından saat 14:00’te milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirilecek toplantıya, Yeni Parti’nin kurucular kurulu üyesi olması beklenen 90’dan fazla milletvekili katılacak. Toplantıda, Yeni Parti’nin yönetimi de belirlenecek. Toplantının ardından parti, resmen kamuoyuna ilan edilecek.

Özgür Özel’in CHP’den istifasına yönelik video da kamuoyu ile paylaşılacak.

24 Temmuz gece yarısı e-Devlet üzerinden CHP’den istifa etmeye başlayan ve yeni partide yer alacak milletvekillerinin istifası, bugün tamamlanacak.

Parti yönetimi nasıl olacak?

Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından kurucu genel başkan Özgür Özel olacak.

Milletvekillerinden oluşan yeni partinin kurucular kurulu önce genel başkanı seçecek, ardından Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) oylayacak.

Genel Başkan da daha sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirleyecek.

Yeni Parti’nin isim hakkı alınamaması halinde, Değişim Partisi ismi kullanılacak. Yeni Parti kurulsa dahi, seçime girme yeterliliği bulunan Değişim Partisi de hazırda tutulacak.