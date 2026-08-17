CHP'den YENİ Parti'ye Menderes yanıtı: Seçim kaybetmeye alışın

İzmir’in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, bugün Belediye Meclisi'nde olağanüstü toplantıyla Başkan Vekili seçimi yapıldı.

Dört adayla başlayan vekillik yarışında ilk üç turda hiçbir aday gerekli çoğunluğu elde edemezken son turda YENİ Parti ve CHP’nin adayı Barış Gürsoy ile Cumhur İttifakı’nın adayı Asuman Şen yarıştı. Şen kullanılan 27 oyun 15’ini alarak Menderes Belediye Başkan Vekili seçildi ve 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı belediye AK Parti’ye geçmiş oldu.

Seçimin ardından CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, gerçekleştirdiği basın toplantısında süreci değerlendirdi.

Aday belirleme sürecine değinen Gümrükçü, şunları söyledi:

“Bedelini ödüyoruz”

“Menderes’te belediye başkan adayını, meclis üyelerini, AKP’nin adayını, YENİ Parti’nin adayını da CHP’nin adayını da ben belirlemedim. 2023 yılında yaşanan kurultaydan sonra gelen yönetici arkadaşlar, belirli bir kural ve kaideye dayanmadan birçok ilçede yanlış tercih yaptılar ve bunların bedelini şu anda ödüyoruz. Bugün de Menderes halkı ödüyor. O isimleri aday gösteren, sonrasında yanlışlarını gördüğü halde “Dur” demeyen, engel olmaya çalışmayan arkadaşlardır. Bugün Menderes’in seçimini kaybettirenler de aynı arkadaşlardır. Bugün yanımızda olan arkadaşlar, 2,5 senede Menderes’te yaşanan yanlışlara karşı durmuş arkadaşlardır.”

“Halkın iradesine aykırı hareket etmişlerdir”

“Bir süreç yaşadık ve çok üzücüydü. Siyasi partiler ittifaklar kurabilirler. CHP’liler başkasının adayına oy verebilirler, boş oy da kullanabilirler. Biz 2,5 yılın sorumlusu değiliz dedik. Bu 2,5 yılın sorumlusu olan arkadaşlar, başka bir siyasi parti çatısı altında devam eden arkadaşlardır. Bizim arkadaşlarımız, bu sürece ortak arkadaşlar değil. Dolayısıyla bu arkadaşların süreçte desteklenmesi gerekir. Hatanın neresinden dönülse kârdır. Siz gelin bu arkadaşları destekleyin dedik. Seçimi kazanan CHP’dir. Seçmen iradesine saygı gereği bu süreçte CHP’nin adayının desteklenmesi doğrudur. Bunu bütün siyasi partilere söyledik. Bugün geldiğimiz noktada mecliste bulunan siyasi partiler, halk iradesine aykırı hareket etmişlerdir.”

“Bizden oy isteyen olmadı”

“Yaklaşık sekiz gündür YENİ Parti ya da AKP ile “Sen beni destekle” gibi bir kurumsal görüşme yapılmamıştır. Katılımcı bir süreç yönetmek istedik. Bu sürecin içinde hiçbir siyasi parti bizimle kurumsal olarak iletişim kurmadı. Benimle bugüne kadar “Bize oy verir misiniz?” diye yapılmış bir konuşma yoktur. 15 gün önce böyle bir operasyon olsa zaten aynı partinin çatısı altında olacaklar. O yüzden ilçe başkanlarının görüşmesinde bir sorun yoktur, ilkelerimiz ortadadır. Başkanlarımız görüşmüştür. Ama bu görüşmelerde bir aday ismi, protokol, işbirliğinin tanımlanması gibi bir görüşme olmamıştır. Bugün bizden oy istediklerini iddia eden arkadaşlar bizden oy istememişlerdir. “Seçimi onlar yüzünden kaybettik” diyen, seçimi kaybeden arkadaşlar CHP’den oy istememişlerdir. İki ilçe başkanı görüşüyor. Çağatay Güç, CHP’li meclis üyeleriyle bizim bilgimiz ve kurumsal iletişim yönetiminin dışında temas etmiştir. Bu temaslarının sonucunda Mehmet Ali Bey ile yaklaşık 45 dakika görüşerek onun adaylığıyla ilgili nasıl çalışmalar yapabileceklerini konuşmuşlardır. Sonra biz, “Eğer bir uzlaşı olacaksa biz buna razıyız” dedik ve sustuk.”

“Aramalarıma ve mesajıma yanıt verilmedi”

“Dün akşam, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Müslim Sarı’yı aradım. Kendisine “Bizimle bugüne kadar temas kuran olmadı. Bir arkadaşın adı geçiyor ama herhalde kendi adaylarını çıkaracaklar, bizimle bir uzlaşı arayışına gitmeyecekler. Ben YENİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün’ü arayabilir miyim?” dedim. “Bizimle iletişim kuran temas kuran olmadı, ama Ankara İl Başkanımız kendisiyle görüştü. Senin iletişimin varsa ara” dedi. Ben kendisini aradım, şehir dışında olduğunu söyledi ve Evrim Bey’i aramamı söyledi. Ben Evrim Bey’i aradım ve açmadı. Dün akşam 19.09’da Evrim Bey’e mesaj attım ve müsaitliğinde geri dönüş yapmasını istedim. O mesaja dahi dönülmedi. O saatten sonra arkadaşlarımız “Aday çalışması yapalım” dediler ve bir aday gösterdiler. Ben hiçbir partiden meclis üyesiyle iletişim kurmadım, hiçbir partiden meclis üyesi devşirmeye çalışmadım, oy istemedim.”

“Biz 4. tura gidemeyeceğimizi biliyoruz”

“Sabah 08.00’de İlçe Başkanlığı’na gittik. Arayan soran olup olmadığını sordum ve olmadığını söylediler. Herhalde kendi adaylarını çıkaracaklar dediler. Çıkardıkları aday arkadaş da bizi aramadı. Birkaç meclis üyesi arkadaşımız aradılar, beyefendi (Çağatay Güç) hemen telefonu açtı. Yanımda konuştular. “Bu doğru bir tercih değil, süreç yönetimi doğru değil. Bizim oyumuz çantada keklik değil. Bize sormadan nasıl aday belirliyorsunuz?” dediler. Öğrendik ki kendi parti gruplarına, “CHP’li arkadaşlar bu kişiyi aday görmek istiyor, ona oy verecekler” demişler. Meclis üyesi arkadaşlar sonra yine aradı, geri dönüş olmadı. 09.30’da bir açıklama yaptı. “3. turda CHP’nin adayı kalırsa biz 4. turda ona oy veririz” dediler. Matematik belli. Biz 5-6 oyumuz olduğunu ve yönetmeliğe göre 4. tura giremediğimizi zaten biliyoruz. Bunu da anlaşmaymış gibi duyurmak siyasi ahlaksızlık. Meclis 1 saat geç başladı ve bir kişi bile gelip “YENİ Parti’nin adayına oy verir misiniz?” demedi.”

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yeni Parti adayına oy verin’ talimatı

Meclis salonunu terk etmelerine ilişkin de açıklama yapan Gümrükçü, sürecin YENİ Parti tarafından yanlış yönetildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu filmi Menemen’de gördüm. B’yi dolar işareti yapıyor, oyunu öyle atıyor. Kim bilir kimler kime ne mesaj veriyor? Bizim iki turda da oyum belli. Herhalde kendi aralarında bir anlaşma var. Bunu görüp “Biz bu tiyatroda oyuncu olmak istemiyoruz” dedik ve çıktık. Çıkıp CHP grup odasına gidince bir kişi bile “Gitmeyin” demedi. Grup odasında oturduk ve bir kişi bile gelmedi. Buca Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Benzer ile önceki dönem belediye başkanımız Mustafa Kayalar, “Bir görüş” diye rica ettiler. “Ben o beyefendi ile görüşmek istemiyorum” dedim. “İlçe başkanı ve vekil gelsin” dedik. 10 dakika kadar bekledik ve gelen giden olmadı. Bir odaya girdik, görmeyeyim o adamı, gelin baktım gelmiş. “Gitsin” dedim. “Vekil olan Evrim Bey de olsun” dedik. O zat yine geldi ve ortalığı karıştırdı. CHP’nin adayını yumrukladılar. Sonra Müslim Sarı aradı. “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun YENİ Partililere oy verin” dediğini iletti.”

“Yanlışının faturasını bana kesemezsin”

“Bu kadar kötü yönetilmiş bir sürecin başarıya ulaşması mümkün değildi. Ama sen seçim kaybettin diye faturayı ben ödeyecek değilim. CHP’den oy istemeyen kibir abidesinin hiçbir yerde seçim kazanması mümkün değildir. Menderes bunun işaret fişeğidir. Bugüne kadar girdikleri her seçimi CHP’nin adıyla kazanmış insanların, artık elinde kullanabilecekleri bir CHP kimliği olmadığı için girdikleri ilk seçimi kaybetmişlerdir. Artık siyaset kolay değil. Biz sizin partinizin adayına oy vermek zorunda değiliz. Buna rağmen oy verdik. Seçimi kaybeden sensin, ben değilim. Bugün gelinen noktanın sorumlusu sizsiniz. Senin yanlışının faturasını ben ya da Menderes halkı ödemek zorunda değil. Buradayız ve söz veriyoruz. Menderes Belediyesi’nde yapılan her türlü haksızlığın karşısında olacağız. Söz veriyorum, ilk seçimde Menderes Belediyesi’ni yine CHP kazanacak.”

“Seçim kaybetmeye alışın”

Seçimi kaybetme nedeninin kendileri olmadığını savunan Gümrükçü şöyle devam etti:

“CHP bize oy vermedi” diyorlar. Nereden biliyorsun? Oyların hepsi el yazısı. İncelesinler, karşılaştırsınlar. “Senin meclis üyen bilmem kim ile fotoğraf çektirdi” diyorlar. Fotoğraf vermen taraf olman anlamına gelmiyor. Bizim yaptığımız en küçük bir hata yok. Bizden oy istemeyen insanlara oy vermemekle suçlanıyoruz. “Sizin yüzünüzden oldu, AK CHP...” Böyle bir ahlaksızlık olur mu? Bu siyaset midir? Adayı sen göstereceksin, kaybedince faturayı bana keseceksin. Seçim kaybetmeye alışın.”

“İlk seçimde Menderes’i kazanacağız”

“Bu süreçte bizim yaptığımız eksik bir şey ya da ahlaksızlık yok. Partiyi 12 milyon borca sokanlar, bize “Ahlaksız” diyemez. Buradan giderken CHP’nin cep telefonunu cebine koyan Çağatay bize “ahlaksız” hiç diyemez. Ahlaksız sensin. CHP’nin yanlış bir süreç yönetimi yoktur. Arkadaşlarımızın bu süreçte üzerine gelinecek, onlara fatura edilme gayreti yanlıştır. Onlar Altıok’lu partiye sadakatlerini devam ettirmişlerdir. Aynı sadakati 15 gün önce CHP’li olup da 15 gün sonra CHP’ye oy vermeyecek duruma gelenlerden de beklerdik. Tek beklediğimiz buydu, cevabımızı aldık. Menderes’teki iletişimsizlik herhalde bütün süreçlerde böyle işleyecek. Kendileri bunu tercih etti. 10 meclis üyesiyle kazanamayacaklarını bilenler ve bizden oy dahi istemeyenler Menderes Belediye seçimlerinin sorumlusudur. Biz Menemen’i, Aliağa’yı nasıl kaybettik? Bunların hesabını kim verecek? Menderes’in hesabını kim verecek? Biz bu yanlışların ortağı değiliz, AK Partili hiç değiliz. CHP ilk seçimde Menderes’i yeniden kazanacak. 2,5 yıllık geçiş sürecinden sonra sıfırdan başlayarak, gezerek, doğruyu yanlışı anlatarak Menderes seçimini kazanacağız.”

“Bugün olması soru işareti yarattı”

CHP’li meclis üyesi Harun Bila’nın Cumhur İttifakı’nın adayıyla fotoğraf vermesini de değerlendiren Gümrükçü, “Belediye meclis üyesinin hangi partiden olursa olsun, bir belediye başkanına fotoğraf vermesini, kutlamasını, seçildiği için başarı dileklerini iletmesini yadsıyamayız. Bugün olması kafamızdaki kuşkuyu artıran bir şey ama fotoğrafı vermiştir. Ona ben bir şey diyemem, vermediyse yanlış yapmıştır. Fakat Harun Bey, Çağatay Bey'in günde beş kere konuştuğu bir CHP'li meclis üyesidir. Bunun da böyle bilinmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Temas kurduk, adayı konuştuk dediği arkadaş o arkadaştır” dedi.

“Umuyorum süreç onlar için öğretici olmuştur”

Gümrükçü, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“CHP kimsenin koalisyon ortağı değildir. CHP kendi kararlarını kendi veren, kendi adayını çıkaran, bir uzlaşma yapacaksa yetkili kurullarda konuşup ona göre hareket eden bir siyasi partidir. Bir siyasi partiyle diğeri uzlaşma yapacaksa bunun kaideleri ve kuralları bellidir. Bu süreci ellerine yüzlerine bulaştıran arkadaşların, olası başka seçimlerde daha büyük zarar vereceklerini düşünüyorum. Umuyorum bu süreç o arkadaşlar için öğretici olmuştur. Takkeyi önüne alıp düşünmesi gereken onlar. Siyaset bahane üretme ya da mazeret anlatma yeri değil. Bugün kaybettikleri seçim binlerce Menderesli’nin hayatını etkileyecek bir seçim. Ama kimsenin kuşkusu olmasın biz 2,5 sene sonra her şeyi temelden tepeye yeniden inşa eder, İzmir’de her belediyeyi CHP olarak alırız.”