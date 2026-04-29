CHP’den yeni yol haritası: Muhalefetle 'demokrasi cephesi'nde buluşacak

CHP, belediyeler ve partiye yönelik yargı kıskacını aşmak için mücadele alanını genişletmeye hazırlanıyor. CHP süreçteki yeni yol haritasını belirledi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığına göre bu çerçevede, demokrasi ve hukuk ihlallerine karşı muhalefet partileriyle iş birliği yapılarak, ortak mücadele hattı oluşturulması; ayrıca, parti kadrolarının da 4 Mayıs'tan itibaren sahaya inerek belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili hukuk ihlallerini yüz yüze anlatması kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendisine de yönelen soruşturmalara karşı partinin ortak tutum almasına dönük çağrısının ardından CHP yönetimi, belediye başkanları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak, yeni yol haritasını belirledi.

Toplantıdan çıkan somut sonuçlardan birisi, muhalefet partileri ile iş birliğinin güçlendirilerek ortak çalışma alanları oluşturulması oldu.

2023 seçimlerindeki yenilginin ardından, muhalefet ittifakı dağılmış, muhalefet partileri arasındaki iş birliği de sınırlı kalmıştı.

Belediye başkanları toplantısında konuşan Mansur Yavaş da muhalefet belediyelerinin bir yandan yargı operasyonları, bir yandan da transferlerle "gasp edildiğini" savunarak, "Mağdur olan bütün siyasi partilerin yan yana olması zorunludur.

Yavaş, bundan sonra yapılacak mitinglerde muhalefetin bütün unsurlarını yan yana getirmek ve ortak bir hukuk platformu oluşturma zorunluluğu vardır" çağrısı yaptı.

Gerek belediye başkanları, gerekse parti yöneticileri, yaşanan zorlu süreçte mücadelenin tek başına yürütülmesinin yeterli olmayacağı ve 2023 seçimleri sonrasında dağılan muhalefet bloğunun "demokrasi cephesi"nde buluşmasının sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre CHP lideri Özgür Özel'in, ara seçim talebiyle muhalefet liderlerine yaptığı ziyaretlerde de, bu işbirliğinin temelleri atıldı.

Bu görüşmelerde yalnızca ara seçim değil, ekonomi, siyasi etik yasası, hukuk ihlallerine karşı muhalefetin ortaklaşması konusunda anlayış birliğine varıldığı belirtildi.

"Altılı masa formatında ittifak olmaz"

CHP'de muhalefet olarak ortak hareket etmeye dönük bu adımının ileride bir seçim iş birliğine dönüşme ihtimali göz ardı edilmiyor ancak asıl amacın bir demokrasi cephesi oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Sayın'a konuşan bir parti yöneticisi, partisinin ittifak konusundaki tutumunu ise şöyle açıkladı:

"Bu bir ittifak arayışı değil, demokrasi cephesinde ortaklaşmak denilebilir. Ama bu hükümet sistemi, muhalefet olarak bizi birlikte hareket etmeye mecbur bırakıyor. Elbette bu yakınlaşma, ortaklaşma ve çözüm arayışları ileride ittifaklara dönüşebilir. Ama bu Altılı Masa formatında olmaz. Bunu hem biz, hem de muhataplarımız kabul etmez."

"Siyasi Etik Yasası" ve İBB duruşmalarına katılım

Sayın'ın edindiği bilgiye göre muhalefetin ilk ortak çalışma grubu "Siyasi Etik Yasası" için oluşturulacak. Bu konuda muhalefet partilerinin temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon oluşturulması ve ortak bir yasa teklifi hazırlanması planlanıyor.

Geçen ocak ayı sonunda Kürt sorununun tartışıldığı "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı" düzenleyen CHP, önümüzdeki aylarda önce "dış politika" ve daha sonra da "kalkınma" konferansları düzenlemeyi planlıyor.

Bu konferanslara muhalefetin de geniş katılımı sağlanacak.

Parti yönetimi, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yapacağı duruşmalara da muhalefetin geniş katılımını sağlamayı planlıyor.

81 ilde eş zamanlı saha çalışması

Partinin yeni yol haritasının önemli ayaklarından birini saha çalışması oluşturuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinglerine devam edecek. Bunun yanısıra, 4 Mayıs'tan itibaren 81 ilde eş zamanlı ve kapsamlı bir saha faaliyeti başlatılacak.

MYK, PM üyeleri ve milletvekillerinin kendi illerinde aktif görev alacağı program çerçevesinde, seçmenle yüzy üze görüşmeler yapılarak partinin iktidar hedefleri anlatılacak.

Parti kurmayları bu süreci "hızlı bir kampanya dönemi" olarak tanımlarken, ekonomi, adalet ve kalkınma başlıklarında hazırlanan politikalar doğrudan seçmene anlatılacak.

Özellikle belediyelere yönelik operasyonlar ve davalardaki hukuksuzlukların ekonomiye olumsuz yansımalarına dikkat çeken parti kurmayları, "Özgürlükleriniz daraldıkça, ekmeğiniz küçülüyor" mesajının verileceğini vurguluyor.