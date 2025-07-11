CHP'li 134 vekilden ortak açıklama: Dimdik ayaktayız asla ödün vermeyeceğiz

CHP Milletvekilleri, 23 yıllık AK Parti iktidarının uyguladığı politikalar sonucunda Türkiye’nin bugün derin bir ekonomik krizle birlikte derin bir demokrasi krizi yaşandığını belirterek, 19 Mart darbesiyle doğrudan yurttaşın seçme ve seçilme hakkına darbe yapıldığını kaydettiler. “Bu darbe sadece belediye başkanlarımıza değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşımızın iradesine, yani millet egemenliğine yapılmıştır” denilen ortak açıklamada seçmen iradesinin yargıyı araçsallaştırarak yok saydığı, anayasa ve yasaların çiğnendiği, seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir biçimde gözaltına alınarak hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklandıklarını belirtildi. Bu saldırıların sadece CHP’ye değil, Cumhuriyet, demokrasi geleneğine ve kazanımlarına yönelik olduğu kaydedilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi: “Saray rejiminin Partimizin ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını ve seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz bir biçimde tutuklayarak ve Genel Başkanını tehdit ederek doğrudan hedef yapması, aslında, ülkemizi otoriter rejimden kurtararak demokratik rejime taşıyacak en güçlü kalenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu açık olarak göstermektedir. Ne Cumhuriyetimiz ne Cumhuriyet Halk Partimiz masa başında kuruldu. Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi‘ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Grubu olarak dimdik ayaktayız, asla ödün vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan/tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız. Bu kirli düzene teslim olmayacağız! Halkın iradesine en güçlü bir biçimde sahip çıkacağız. Demokrasiyi ve adaleti tüm kurum ve kurullarıyla birlikte mutlaka tesis edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

Belediye başkanları Ankara’da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu Adana, Antalya ve Adıyaman belediyelerine yönelik operasyonların ardından Ankara’ya çağırdığı belediye başkanları ile bir araya geldi. Parti Genel Merkezinde gerçekleşen ve yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı da birlik ve beraberlik içinde mücadele edilmesi konusundaki kararlılık vurgulandı. 412 belediye başkanının katıldığı toplantıda, tutuklu bulunan belediye başkanlarının yerine vekilleri katıldı. Toplantıda, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ele alınarak, atılacak adımlar değerlendirildi.