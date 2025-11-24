CHP’li 16 eski milletvekilinden Özgür Özel’e “temiz siyaset” mektubu

Cumhuriyet Halk Parti'nde 16 vekil CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup gönderdi.

Aralarında Ali Akyıldız, Ali Özcan, Ali Özgündüz, Ali Şeker, Atila Sertel, Feramüz Şahin, Gaye Usluer, Kemal Zeybek, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Nihat Yeşil, Servet Ünsal, Tamer Kanber, Ünal Demirtaş, Yıldırım Kaya ve Züheyir Amber’in bulunduğu 16 eski milletvekili, CHP’nin temiz toplum ve temiz siyaset mücadelesinin hedef alınmak istendiğini vurguladı.

Temiz siyaset geleneğinin hatırlatıldığı mektubun tamamı şöyle:

"Sayın Genel Başkanım,

TEMİZ TOPLUM, TEMİZ SİYASETİN ÖNCÜSÜ CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜRKİYE’NİN YÜZ AKIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir.

Henüz yargılama süreci başlamadan CHP’yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir. Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar.

Ancak CHP’nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına saygısızlıktır. 102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır.

Sayın Genel Başkanım;

Bu çerçevede önerilerimiz şunlardır:

1) Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2) Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3) Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4) Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.

Türkiye’de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin yüz akıdır."