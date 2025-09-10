CHP'li 2 isme daha soruşturma açıldı

Soruşturmanın, parti üyesi ve aynı zamanda delege olan Recep Solugan'ın suç duyurusunun ardından açıldığı öğrenildi.

Solugan'ın iddiasına göre, 2024 yılının Şubat ayında, belediye meclis üyeliği adaylığı sürecinde kendisinden "bağış" adı altında para talep edildi. Bu paranın, söz konusu iki yöneticiye verildiğini ileri süren Solugan, konuyla ilgili olarak hem İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine resmi başvuruda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre yapılan başvuruların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li yöneticiler Ertürk Çapın ve Zeki Çağın hakkında soruşturma başlattı.