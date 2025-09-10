  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li 2 isme daha soruşturma açıldı
Takip Et

CHP'li 2 isme daha soruşturma açıldı

İzmir'de CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li 2 isme daha soruşturma açıldı
Takip Et

Soruşturmanın, parti üyesi ve aynı zamanda delege olan Recep Solugan'ın suç duyurusunun ardından açıldığı öğrenildi.

Solugan'ın iddiasına göre, 2024 yılının Şubat ayında, belediye meclis üyeliği adaylığı sürecinde kendisinden "bağış" adı altında para talep edildi. Bu paranın, söz konusu iki yöneticiye verildiğini ileri süren Solugan, konuyla ilgili olarak hem İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine resmi başvuruda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre yapılan başvuruların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li yöneticiler Ertürk Çapın ve Zeki Çağın hakkında soruşturma başlattı.

Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz