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CHP'li 3 isme AKPM'de yeni görev

CHP milletvekilleri Gökçe Gökçen, Namık Tan ve Yunus Emre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde çeşitli görevlere getirildi.

Haber Merkezi
AA
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CHP'li 3 isme AKPM'de yeni görev
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CHP'den  yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) bu yılki ilk oturumu 27 Ocak'ta Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi.

Oturumda 18 kişilik Türkiye heyetinden 3 CHP milletvekili görevlendirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıçlarını Belirleme Komitesine seçildi.

İstanbul Milletvekili Namık Tan, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de AKPM Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Başkan Yardımcılığına getirildi.

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