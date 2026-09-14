CHP'li Adalar Belediye Başkanvekili istifa etti
Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın tutuklanmasını ardından göreve gelen CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, istifa etti. Valilik, yeni seçim günü belirledi.
CHP'li Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, sağlık sorunlarını dile getirerek görevinden istifa etti.
İstanbul Valiliği, boşalan belediye başkanvekilliği makamı için 21 Eylül'de seçim yapılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi nedeniyle Adalar İlçe Belediye Meclisinin, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere 21 Eylül Pazartesi günü toplanacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Haziran tarihli kararıyla tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca 27 Haziran'da yapılan seçimde Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk'un belediye başkan vekili seçildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un, sağlık sorunları nedeniyle belediye başkan vekilliğinden istifasına ilişkin 14 Eylül 2026 tarihli dilekçesinin Valiliğimize intikal etmesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Adalar İlçe Belediye Meclisinin, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."