CHP'li Adem: Ayçiçeği ithalatında düşürülen gümrük vergisi yerli üreticinin sonunu hazırlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarımsal ürünlerde planlama yapılmadığı için Türkiye'nin yıllar içinde ayçiçeğinde bağımlı hale geldiğini belirtti.

Yazılı açıklamasında, üretimdeki sorunlar ve maliyet artışları nedeniyle ayçiçeği üretiminde talebin karşılanamadığını ifade eden Adem, "Üretime ve üreticiye destek vermeyerek, ithalatın önünü açarak üreticiyi ithalatla terbiye etmek istiyorlar. Çözüm üretmek yerine gümrük duvarlarını kaldıranların, derhal bu yanlıştan dönmelerini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanlığının ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisinde indirime gitmesini eleştiren Adem, ayçiçeği tohumunda yüzde 27'den yüzde 12'ye, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36'dan yüzde 22'ye düşürülen gümrük vergisinin "yerli üreticinin sonunu hazırladığını" söyledi.

Türkiye'nin artık buğday ve ayçiçeği başta olmak üzere pek çok tarım ürününde kendi kendine yeterli olmadığını savunan Adem, şunları kaydetti:

"İthalatı teşvik eden bu politika, aracıların ve tüccarların cebini doldururken halkın alım gücünü azaltıyor. İthalat çözüm değil, çiftçilere tarımsal destek ve teşvik çözümdür. Dışa bağımlı olmamız, yerli üreticimizin ilerisini görmesini engelliyor. Politikalarımızı yerli sanayicimizi destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirmeliyiz."

Adem, sorunun çözümü için yerli üreticinin desteklenmesi, ithalata ödenen paranın yerli üreticiye verilmesi gerektiğini belirtti.