CHP'li Adem'den Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'na tepki: O zaman Tarım Bakanlığı neden hâlâ var?

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu oluşturulmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"O zaman Tarım Bakanlığı neden hâlâ var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işlevsiz hale geldiğini ve tarımı yönetme yetisini kaybettiğini bizzat iktidarın ilanıdır. Gıda güvenliğiyle ilgili politika geliştirmek, üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek, su kaynaklarını yönetmek ve tarımsal üretimi planlamak zaten bir bakanlığın asli görevleri değil midir? Eğer Tarım Bakanlığı bu görevleri yerine getiremiyorsa ve bu yüzden yeni bir kurul oluşturuluyorsa, o zaman Tarım Bakanlığı neden hâlâ var?

Belli ki iktidar, gıda fiyatlarını kontrol altına alamayan, tarımda ithalat bağımlılığını bitiremeyen, üretim maliyetlerini düşüremeyen ve Türk tarımını her geçen gün daha kötüye götüren Tarım Bakanlığı’nın bu işi yapamadığını anlamış. Ancak anlamadıkları şey, meselenin yeni kurullar kurmak değil, tarıma bakış açısını değiştirmek olduğudur. Eğer hâlâ tarımı yalnızca ithalat politikalarıyla yönetmeye çalışıyorsanız, üreticiyi desteklemek yerine ithalat lobilerinin çıkarlarını düşünüyorsanız, hangi kurulu oluşturursanız oluşturun, sonuç değişmeyecektir. Gerçek mesele, yetkinin nerede olduğu değil, bu yetkinin nasıl kullanıldığıdır. Eğer tarım politikalarını yönetenler, Türk çiftçisini kendi tarlasında rekabet edemez hale getirmişse, üretici maliyetler altında ezilirken ithalat kapıları sonuna kadar açılmışsa, tarım toprakları betonlaşmaya teslim edilmişse, su kaynakları hoyratça tüketiliyorsa ve biyogüvenlik politikaları rant odaklı yürütülüyorsa, bu sorunu bir kurul oluşturarak çözemezsiniz.

"Yapabileceğiniz en iyi şey, Türkiye’yi ithalata mahkum eden bu politikalarınızdan vazgeçmektir"

Bizim size önerimiz çok basit; tarım ve üretim hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorsanız, en azından daha fazla zarar vermeyin. Çiftçinin alın teriyle, gıda güvenliğiyle, halkın sofrasındaki ekmekle daha fazla oynamayın. Yapabileceğiniz en iyi şey, Türkiye’yi ithalata mahkum eden bu politikalarınızdan vazgeçmektir. Türk çiftçisini desteklemediğiniz, üretimi planlamadığınız ve tarımı gerçekten millî bir mesele olarak görmediğiniz sürece hangi kurulu kurarsanız kurun, sonuç değişmeyecek. Çünkü sorun yetkinin nerede olduğu değil, sorunu çözmek için samimi bir iradenin olup olmadığıdır."