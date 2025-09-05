CHP'li Ağbaba: CHP’yi ele geçirmek isteyen bazı partililer Akın Gürlek, MHP ve AK Partili siyasetçilerle görüştü

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV'de katıldığı programda Ekrem Açıkel'in sorularını yanıtladı.

Ağbaba, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidip gitmeyeceği tartışmaları ve sürece dair şöyle konuştu:

"Bu operasyon, 31 Mart yerel seçimlerindeki başarıyı hazmedemeyenlerle, 4 Kasım'daki değişim kurultayını hazmedemeyenlerin iş birliği ile yapılmış bir operasyondur. Operasyonun sonuçlarına bakmak lazım. Kim kiminle iş birliği yapıyor.

"Bu, Atatürk'ün kurduğu bir partiyi yok etme girişimidir"

Bu operasyonun CHP'ye yaramadığı aşikâr. Siyaseten yatan kimseye yaramadığı aşikâr. Bir tek olumlu sonucu olur: Başarabilirlerse, AK Parti'ye, Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na yarayacak.

Yapılmak istenene bakmak lazım, kim sonuç elde ediyor, kim kazançlı çıkıyor ona bakmak lazım. Birileri İstanbul ilde koltuğa gelmek için uğraşıyor, içimizden birileri maalesef genel merkeze butlan ile çökmeye çalışıyor. Bu partiyi yok etme girişimidir. Atatürk'ün kurduğu bir partiyi yok etme girişimidir... Sadece Türkiye'ye değil tüm Türkiye'de demokrasiye inananlara direnme çağrısı yapıyoruz.

(Gürsel Tekin'in pazartesi günü başkanlığa geleceği planı) CHP'liler Özgür Çelik'e sahip çıkarlar. Kayyum olarak oturmak hiçbir CHP'liye yakışmaz. Hemen il kongresine götürse Gürsel Bey'in saygınlığı artar. Ama sen yetkiyi Akın Gürlek'ten alıp yönetmeye kalkıyorsan herkes seni ayıplar.

Çeşitli iddialar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşme iddiaları var. Onunla görüşerek hem İstanbul'a hem genel merkeze çökme iddiaları var. Çeşitli MHP kanadı ve AK Partili siyasetçilerle bu operasyon için görüşme iddiaları var."