CHP'li Ağbaba : Ev kirasına yüzde 49, elektriğe yüzde 25, doğal gaza yüzde 24.6 zam gelmiş, verilen teklife bak

Bakan Işıkhan zam teklifini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlisi ve kamu emeklisine, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6; 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerdi.

CHP Malatya Mlletvekili Velili Ağbaba, hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama yaptı. Ağbaba, teklifin hayatla, mutfakla, sokakla ilgisi olmadığını kaydederek, iktidarın beceriksizliği ve kötü ekonomi yönetiminin bedelini memurlara yüklediğini belirtti.

Ağababa, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada birinci sırada olduğunu vurgulayarak açıklamasına şöyle devam etti:

"Burada tüm memurların, tüm sendikaların ayağa kalkarak hükümete güçlerini göstermeleri gerekiyor. Sustukları sürece, direnmedikleri sürece ezilmeye mahkûmlar. Buradan tüm sendikalara, tüm memurlara direnme haklarını kullanmaya davet ediyoruz. İsrafın, kötü yönetimin, kur korumalı mevduatın tüm bedelini çalışanlara, memurlara ödetmek istiyorlar. Buradaki teklif hayatın gerçekleriyle, Türkiye'nin gerçekleriyle uzaktan yakından bağı yok. Bu teklifi verenler keşke mutfağa baksalardı, keşke biraz pazara çıksalardı. Oraya bakarak bu teklifleri sunsalardı. Eğer sokağa baksalar, mutfağa baksalar bu teklif verenlerin hiç olmasa biraz yüzü kızarırdı. Bu teklif kabul edilecek teklif değil, bu teklif hayatın gerçekleriyle bağı olmayan bir teklif. Bu teklif çalışanlar tarafından kabul edilebilecek bir teklif değil."