CHP'li Akay: KÖİ ve YİD projelerinde vergi artışının bütçeye kalıcı katkısı olmaz

ANKARA (EKONOMİ) CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, vergi paketi ile getirilmesi öngörülen Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeleri yöneten şirketlerin kurumlar vergisi oranının yüzde 25’den yüzde 30’a yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyle hedeflenen 5 milyar liralık gelir hedefinin bütçeye kalıcı bir katkısının olmayacağını belirtti.

CHP Karabük Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önemli olan, söz konusu şirketlere yansıyan efektif vergi oranıdır. Yatırım teşvikleri, indirimler, bağış ve yardım, mahsup gibi vergi avantajları dikkate alındığında, kurumlar vergisi oranının yüzde 30 değil bu oranın çok daha altında bir oranda (efektif vergi yükü) gerçekleşeceği aşikardır.

Söz konusu uygulamanın, istenilen gelir artış sonucunu vermesi için 'asgari kurumlar vergisi' oranı belirlenmelidir. Örneğin, bu şirketlere gerekli bağış, yardım ve indirim gibi mahsup işlemleri yapıldıktan sonra bile kurumlar vergisi olarak yüzde 20’nin altında bir orana inilmemelidir.

Ayrıca KÖİ ve YİD gibi kâr garantili ödemelerin yapıldığı söz konusu şirketlere, döviz üzerinden ödemeler yapıldığı için çok daha yüksek maliyetlerle karşılaşılmaktadır.

Bundan dolayı, bu ödemelerin uygun bir kurdan TL’ye dönülmesi elzemdir. Aksi halde kamu kaynaklarının savurganca harcamasına devam edilecek, vergi adaleti sağlanmayacak, adaletsiz vergi rejimi sürecektir.”