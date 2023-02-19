CHP'li Akın deprem bölgesindeki enerji dağıtım şirketlerini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, dağıtım şirketlerinin acil durum planları ile var olan jeneratörlerin yetersiz kaldığını belirterek, "Depremin vurduğu pek çok ilçemizde jeneratör bile yoktu." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enerji kesintilerinin arama, kurtarma ve yardım organizasyonlarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da günlerdir kesintisiz bir elektrik hizmeti verilemediğini, dolayısıyla kesintisiz iletişim kurulamadığını ifade eden Akın, depremin üzerinden günler geçmesine rağmen bu konuda sıkıntıların devam ettiğini savundu.

Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği'ne göre dağıtım şirketlerinin acil durumlarda her il merkezinde orta gerilim seviyeli ve nüfusu 100 bini geçen ilçelerde alçak gerilim seviyeli jeneratör bulundurulması gerektiğini hatırlatan Akın, "Dağıtım şirketlerinin acil durum planları, var olan jeneratörler yetersiz kaldı. Depremin vurduğu pek çok ilçemizde jeneratör bile yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtım şebekesinin kısmen ya da tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planlarının dağıtım şirketleri tarafından hazırlanması gerektiğini vurgulayan Akın, dağıtım şirketlerinin söz konusu acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliği ve güncelliğini korumakla da yükümlü olduğunu kaydetti.