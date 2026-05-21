CHP'li Ali Mahir Başarır: Bu kararı tanımıyoruz, gereken yapılacak
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mutlak butlan kararıyla ilgili "Kararı tanımıyoruz, gereken yapılacak" dedi.
CHP’nin Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayı iptal etti.
Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tv100 yorumcusu gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuştu. Başarır, "Kararı tanımıyoruz, gereken yapılacak." dedi.