CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Şamil Tayyar'a yanıt

AK Parti’nin eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklama CHP'liler taraından tepki ile karşılandı.

Katıldığı yayında Şamil Tayyar, “CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir” demiş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır için de “Bunu fazlasıyla hak etti” demişti.

Başarır: İbretlik biri varsa o da sensin

CHP’li Ali Mahir Başarır, sosyal medya platformu X üzerinden Şamil Tayyar’ın bu sözlerine yanıt verdi. .Başarır, “İbretlik bir tip varsa o sensin!” ifadelerini kullanarak, Tayyar’ın geçmişte FETÖ’ye ilişkin sözlerine gönderme yaptı.

Mesajında Şamil Tayyar’ın 2012 yılına ait bir videosuna paylaşan Başarır, “2012’de övdüğün, ‘tek referans noktam’ dediğin FETÖ’nün taktikleriyle bugün hâlâ siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz!” ifadelerini kullandı.