  CHP'li altı belediye başkanı hakkında kritik karar
CHP'li altı belediye başkanı hakkında kritik karar

CHP’li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

CHP'li altı belediye başkanı hakkında kritik karar
Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak bilinen dava kapsamında, CHP’li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir belediye başkanlarının tutukluluk durumlarının sürdürülmesine hükmedildi.

Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Ceza hukukçusu ve avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak isimlendirilen dosyada (2024/236201) geçtiğimiz Cuma tefrik (ayırma) kararı verilmişti.

Bugün tefrik edilen o dosyada (2025/234859) tutukluluk incelemeleri yapıldı. Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bu uygulama, “iddianame Mahkemeye gönderilmeden hemen önce”, iddianame değerlendirme kararı verilmesi ve tensip zaptı düzenlenmesi için Mahkemeye zaman kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen son tutukluluk incelemesi olarak da nitelendirilebilir."

"Hakan Behçetepe bu iddianamede yer almayabilir"

Ayrıca Ersöz, tutukluluk incelemesinde yer almayan Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe isimlerine dikkat çekerek, yakın zamanda mahkemeye sunulması planlanan iddianamede yer almayabileceklerini kaydetti. Ersöz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

“Tutukluluk Halinin Devamı Kararında isimleri geçen kişiler, diğer tutuksuz yargılananlarla birlikte büyük olaslıkla ‘iddianamede yeralacaklar’ olacak.

Ana dosyada (2024/236201) tutuklu bulunan Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Behçetepe ise tutukluluk incelemesinde yer almadı. Eğer başka bir Mahkeme tarafından yapılan bir tutukluluk incelemesi yoksa, bu isimlerin iddianame dışında kalabileceği anlamı taşıyabilir.”

Ne olmuştu?

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” ya da “Aziz İhsan Aktaş dosyası” olarak bilinen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılının ilk yarısında başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve görevi kötüye kullanmaiddialarıyla inceleme yürütüldü.

Haziran ayında yapılan operasyonlarda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alınmıştı.

Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hâkimliği, belediye ihalelerinde “usulsüzlük” iddialarıyla ilgili olarak Akpolat ve diğer bazı belediye başkanlarının tutuklanmasına karar vermişti. CHP yönetimi, söz konusu tutuklamaları “siyasi operasyon” olarak nitelendirmiş, Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecinin “seçimle kazanılamayan belediyelerin hukuk yoluyla gasp edilmesi” anlamına geldiğini savunmuştu.

Dosyada adı geçen Aziz İhsan Aktaş, soruşturmanın merkezindeki iş insanı olarak biliniyor. Aktaş’ın, belediye ihalelerinde aracı rolü oynadığı ve bazı bürokratlar ile belediye yöneticilerine maddi çıkar sağladığı iddia ediliyor. Savcılık, Aktaş ile bazı belediye başkanları arasında “çıkar ilişkisi” bulunduğu gerekçesiyle soruşturmayı genişletmişti.

