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CHP'li Ata Uysal hayatını kaybetti!

CHP Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal, gece saatlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 22 yaşında olduğu öğrenilen Uysal'ın ani ölümü ailesi ve partilileri üzüntüye boğdu.

Haber Merkezi
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CHP'li Ata Uysal hayatını kaybetti!
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Korkunç kaza, gece saat 02.00 sıralarında Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Uysal, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ata Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uysal'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.

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