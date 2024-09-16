CHP'li Ata Uysal hayatını kaybetti!

Korkunç kaza, gece saat 02.00 sıralarında Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Uysal, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ata Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uysal'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.