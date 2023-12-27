CHP’li Ateş BAE ile yapılan enerji anlaşmasını sordu: Santrallere kaç dolar alım garantisi verdiniz?

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan Enerji ve Doğal Kaynaklar Anlaşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a sordu. Antlaşmanın, Akkuyu Nükleer Santrali için Ruslara verilen imtiyazları akla getirdiğine dikkat çeken Ateş, “Antlaşma yürürlüğe girdikten sonra üç ay içerisinde Türkiye yatırım sahalarını BAE’ye bildirmekle yükümlü. Bu kadar kısa sürede tahsis yeri belirlenemez. Şimdiden verilecek sahalar büyük oranda hazır” dedi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada “Birleşik Arap Emirlikleri’ne sunulan sahalar, 18 ay ya da belirlenecek farklı bir süre için hiçbir başka yatırımcı ile müzakere dahi edilemeyecek. Bu resmen bir imtiyazdır. Elektrik Piyasası Kanunu’na göre, yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen sahalar, düzenlenen yarışmalar sonucunda en düşük teklifi verenlere tahsis edilir. Antlaşma bu düzenlemeyi boşa düşürüyor. Bu da yetmezmiş gibi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ÇED ve izin süreçlerinde kolaylık sağlanacağı ifade ediliyor. 1923’de Lozan Antlaşması ile kaldırılan kapitülasyonlar, 2024 yılında AKP iktidarı eliyle yeniden hayata geçiriliyor” değerlendirmesi yaptı.

"Üç aylık süre çok kısa"

Ateş, önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’dan şu sorularına yanıt istedi:

“Antlaşmaya göre, Türk tarafı Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uygun sahayı/sahaları bildirecektir. Üç aylık bir süre enerji yatırım sahası belirlemek için çok kısa gözükmektedir. Bu sahalar şu anda belirlenmiş midir? Birleşik Arap Emirlikleri’ne hangi sahaların tahsis edilmesi öngörülmektedir? Birleşik Arap Emirlikleri’ne sunulacak sahaların kaç yıl için tahsis edilmeleri öngörülmektedir? Antlaşmada ÇED süreçlerine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri’ne kolaylık sağlanacağı taahhüt edilmektedir. Sağlanması öngörülen kolaylıklar nelerdir? Kurulacak tesislerde üretilecek elektrik enerjisi için, Birleşik Arap Emirlikleri’ne herhangi bir alım garantisi taahhüt edilmiş midir? Edildiyse, alım garantisinin şartları nelerdir?”

Birleşik Arap Emirlikleri ile 19 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Stratejik Ortaklık Çerçeve Antlaşması”, TBMM Dışişleri Komisyonuna sevk edilmiştir.

Bu kapsamda;

1) Antlaşmaya göre, Türk tarafı Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uygun sahayı/sahaları bildirecektir. Üç aylık bir süre enerji yatırım sahası belirlemek için çok kısa gözükmektedir. Bu sahalar şu anda belirlenmiş midir? Birleşik Arap Emirlikleri’ne hangi sahaların tahsis edilmesi öngörülmektedir?

2) Birleşik Arap Emirlikleri’ne sunulacak sahaların kaç yıl için tahsis edilmeleri öngörülmektedir?

3) Antlaşmada ÇED süreçlerine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri’ne kolaylık sağlanacağı taahhüt edilmektedir. Sağlanması öngörülen kolaylıklar nelerdir?

4) Kurulacak tesislerde üretilecek elektrik enerjisi için, Birleşik Arap Emirlikleri’ne herhangi bir alım garantisi taahhüt edilmiş midir? Edildiyse, alım garantisinin şartları nelerdir?