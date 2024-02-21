CHP'li Ateş: Bina kiralama giderleri yüzde 141 arttı, devlet de krizden kaçamadı

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, ülkede yaşanan kira krizinden kamu kurumlarının da nasibini aldığını söyledi. Merkezi bütçeden karşılanan bina kiralama giderlerinin hızla arttığına dikkat çeken Ateş, “Ocak ayında merkezi yönetimin bina kiralama giderleri yüzde 141 arttı. Kira krizi devleti de vurdu” dedi.

2023 yılının tamamında 35 milyar lira kira ödeyen kamunun bu yılın sadece ocak ayında kira ödemesinin 15 milyar 320 milyon liraya ulaştığını bildiren Ateş, “Bu şekilde devam ederse, yıl sonunda kira ödemeleri astronomik rakamlara ulaşacak. Yüksek kira artışları bütçe açıklarını daha da büyütecek” diye konuştu.

Deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen kamu binalarının da kira giderlerinin artmasına neden olduğuna dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı merkezi yönetim gider istatistikleri yaşanan kira krizinin vahametini ortaya koyuyor. Bakanın kira artışlarının yavaşladığını söylemesinin hiçbir geçerliliği yok. Sadece kendi bütçesinden yaptığı ödemeler bile bakanı yalanlıyor. 2023 yılı ocak ayında devlet bina kiralama giderleri için 6 milyar 335 milyon lira ödeme yapmışken, bu yıl bu rakam 15 milyar 329 milyon liraya fırladı. Yüzde 141 oranında bir artış söz konusu. 2022 yılının tamamında 17 milyar lira ödeme yapılmıştı. Sadece ocak ayında ödenen kira, neredeyse 2022 yılının tamamında ödenen kira rakamına denk. Yüksek kira artışlarından merkezi bütçe de nasibini fazlasıyla aldı. Devletin kendisi de kira krizinden kaçamadı”