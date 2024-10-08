CHP’li Ateş, depremzede konutlarını gündeme taşıdı: 5 depremzeden 4’ü hala konut bekliyor

ANKARA(EKONOMİ)

Bakan Yerlikaya’dan gelen yanıta göre, 406 bin 406 kişi konut, 42 bin 24 kişi dükkân ve 12 bin 670 kişi ahır bekliyor. Teslim edilen konut sayısı ise 76 bin 434. Sonu önergesine gelen yanıtı değerlendiren Ateş, deprem döneminde verilen sözlerin tamamen boş çıktığını belirterek, konut inşaatlarının kaplumbağa hızında ilerlediğini kaydetti.

Ateş, “ Bakan Murat Kurum son açıklamasında 100 bin konutu tamamlamış oldukları iddiasıyla övünüyor. Gelen yanıttan anlıyoruz ki bu rakam da gerçek değil. TOKİ bugüne kadar sadece 76 bin 434 konut teslim edebildi. Depremin üzerinden bir buçuk yıldan fazla süre geçti, hala 5 depremzededen 4’ü konut bekliyor. Depremzedeler bu kara kışa da evlerine kavuşamadan giriyorlar” dedi.

Henüz inşaatına bile başlanmayan 100 binden fazla konut olduğunu ifade eden Ateş, “6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası hem Cumhurbaşkanı, hem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerçek dışı vaatlerde bulunarak depremzedelere hayal sattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde 319 bin konut yapılıp teslim edileceğini söyledi. Bırakın vaat edilen konutları teslim etmeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’un son açıklamasına göre, daha inşaatına başlanabilen konut sayısı bile 299 bin 755. Depremzedeler bu kışı da konteyner kentlerde zor şartlarda karşılayacak” diye konuştu.

Soru önergesinde yer alan depremzedelerin konutlara ne kadar ödeme yapacaklarına ilişkin sorusunun ise yanıtlanmadığını belirten Ateş, “Depremzedelere maalesef Afet Borçlandırma Senedi adı altında boş senet imzalatılıyor. Bakanlık ısrarla bu soruları yanıtsız bırakıyor. Devlet, depremde evini kaybetmiş yurttaşını ucu açık borçlandırır mı? Böyle bir sosyal devlet olabilir mi? Bir an önce bu belirsizliğin de ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.