CHP’li Ateş, kadın işsizliğine dikkat çekti: Durgunlaşma ilk olarak kadınları vurdu

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Türker Ateş, “İşsizlik, kadınlar arasında bir ayda yüzde 11,3’ten yüzde 12,4’e yükseldi. Son bir ayda işsiz kadın sayısı 1 milyon 386 binden, 1 milyon 515 bine çıktı. Durgunlaşma ilk olarak kadın çalışanları vurdu. Kadınlar arasında geniş tanımlı işsizlik yüzde 37’ye yükseldi” dedi.

Kadın işsizliğinin alarm verdiğini belirten Ateş, “Bir an önce kadın istihdamına yönelik özel önlem alınmalı. Yüksek faiz ve kemer sıkma politikalarının faturası kadın çalışanlara ödetilemez. İktidar enflasyonu düşürecek diye kadınların çalışma yaşamından koparılmasına göz yummamalı” diye konuştu.

“Geniş tanımlı kadın işsizliği rekor seviyede”

Kadınların işgücüne katılım oranının da yüzde 37’den yüzde 36,7’ye gerilediğine dikkat çeken Ateş, “2014 yılından beri, geniş tanımlı kadın işsizliği en yüksek seviyeye çıktı. Mayıs ayında yüzde 34,2 olan rakam, haziran ayında yüzde 37’ye yükseldi. Kadınlarda dar tanımlı işsizlik yüzde 11,3’ten yüzde 12,4’e sıçradı. Zaten OECD ülkeleri ortalamasının çok altında olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 37’den yüzde 36,7’ye geriledi. Bu tablo bize ekonomik sıkıntıların ilk olarak çalışma hayatındaki kadınlara yansıdığını gösteriyor. İş hayatına bin bir zorlukla katılabilen kadınlar, krizde ilk gözden çıkarılan çalışanlar olarak görülüyor” dedi.

Kadın çalışanları istihdamda tutacak ek önlemler alınması gerektiğini kaydeden Ateş, “İktidar, kadınların çalışma hayatından dışlanmalarına göz yumamaz. Kadın istihdamını teşvik edici, kadınların işten çıkarılmalarını zorlaştırıcı tedbirler çok geç olmadan hayata geçirilmeli. Kadın çalışanların krizden en az hasarla etkilenmeleri için ne gerekiyorsa yapılmalı. Çalışan yoksulluğunun çok yaygın olduğu bir dönemde, kadınların işlerini kaybetmeleri ekonomik krizin çok daha derin hissedilmesine sebep olur. Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli tedbirleri derhal almalı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki kaynaklar kadın istihdamını korumak ve hatta artırmak için seferber edilebilir” değerlendirmesi yaptı.