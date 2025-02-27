CHP’li Ateş, Kartalkaya komisyonundaki protestonun gerekçelerini anlattı

ANKARA

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla oluşturulan komisyon toplandı.

CHP Bolu Milletvekili ve Kartalkaya Yangın Faciası Araştırma Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Kartalkaya Komisyonu’na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılmamasını protesto gerekçelerini anlattı.

Ateş, Bakan Ersoy’un katılmadığı bir komisyon toplantısının hem TBMM’ye hem de yakınlarını kaybeden ailelere saygısızlık olduğunu belirtti.

Ateş, “Mevzuat çok açık. Yaşanan felaketin hem siyasi hem hukuki olarak sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dur. 21. yüzyılda dünyada en çok insanın hayatını kaybettiği otel yangınını yaşadık. Türkiye Turizm tarihine kara bir leke olarak geçen bu felaketin sorumlusu Bakan bir dakika bile o koltukta oturmaması gerekirken Meclis’e bile gelip olayı konuşmaya cesaret edemiyor” dedi.

2024 yılı bütçe görüşmelerinde otel denetimleri konusunda Bakan Ersoy’u uyardığını kaydeden Ateş, Bakanlığın denetim kapasitesinin düşüklüğüne dikkat çekti. Ateş, “2023 yılında 20 bin turizm işletmeli tesisin sadece 2 bin 400’ü, 2024’te ise 24 bin tesisin 4 bini denetlenmiş. 2027’de hedeflenen 25 bin 500 tesisin yalnızca 4 bin 600’ü denetlenecek. Bu, en iyi ihtimalle tesislerin sadece yüzde 18’inin inceleneceği anlamına geliyor. Kartalkaya yangını gösterdi ki denetimlerin niteliği de yetersiz” dedi.

CHP’li Ateş şöyle devam etti:

“21’inci yüzyılda dünyada en çok can kaybının yaşandığı otel yangınını konuşuyoruz. Bu mesele, itfaiye denetlemedi, il özel idaresi ruhsatın gerekliliklerine bakmadı gibi bahanelerle geçiştirilemez. Bakanlık, yetkiyi alıp sorumluluktan kaçamaz. Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri gayet net. Belgeli turizm tesislerinin denetimi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. İnsan ve çevre sağlığı ile mal ve can güvenliğinin sağlanması Bakanlığın denetiminde olan bir konudur. Bakanın aklı fikri akçeli işlerde. Tahsis almak, ormanlık alanları ranta açmak, seyahat acentelerinin yetkilerini budamakla meşgul. Turizm tesislerinin güvenliğine vakit ayıramıyor."