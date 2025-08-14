CHP'li Ateş'ten Bakan Kurum'a: 'ÇED gerekli değildir' kararı kaldırıldığı gün neden eski mevzuata göre karar verildi?

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Mengen'de açılması planlanan maden alanının belirli bir kısmı için "ÇED gerekli değildir" kararı verilmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Ateş, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu kararın, Maden Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı gün, eski mevzuata dayanılarak alelacele çıkarılması Mengenli hemşehrilerimizin kaygılarını artırmıştır. Bu, yalnızca bir maden izni meselesi değildir. Hukuku ve kamu vicdanını aşındıran, ‘yangından mal kaçırma’ anlayışının tipik bir örneğidir.

Kanun değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün eski uygulamaya göre karar almak, hem yasal ruhu hem de halkın güvenini yok saymaktır. Oldubittiye getirilerek verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı kabul edilemez. Bu karar yeniden gözden geçirilmelidir."

"Bolu’nun doğal güzelliklerini madenlere feda edemeyiz"

Bolu halkının tepkisini de aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Bolu’nun doğal güzelliklerini madenlere feda edemeyiz. Bu aceleci ve kapalı kapılar ardında alınan karar, doğaya ve halkın iradesine açık bir saygısızlıktır. Mengenliler bu oldubittiye sessiz kalmayacak, haklarını sonuna kadar savunacaktır. Bolu’nun asıl zenginliklerinin yeraltında değil, yerüstünde bulunduğunu vurgulamaya devam edeceğiz. Eşsiz doğamızı birtakım çevrelerin kar hırsları için kurban veremeyiz. Mevzuatı arkadan dolaşarak ruhsat alanının belirli bir bölümü için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alınması şüphelerimizi ciddi biçimde artırıyor. Bolu keyfi, halkın rızası olmayan kararlarla yönetilebilecek bir kent değildir.”

‘ÇED gerekli değildir’ kararının dayanağı nedir?

Ateş, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Birincisi; bu maden ocağı için ‘ÇED gerekli değildir’ kararının dayanağı nedir, hangi gerekçelerle bu karara varılmıştır? İkincisi; ocağın çevreye etkileri nasıl, hangi bilimsel yöntemlerle değerlendirilmiştir? Halkın sağlığı, su kaynakları ve doğal yaşam üzerindeki etkiler dikkate alınmış mıdır? Üçüncüsü; karar neden ruhsat alanının yalnızca çok sınırlı bir bölgesi için verilmiştir? Burada başka bir plan mı vardır? Dördüncüsü ve en önemlisi; Maden Kanunu’nda değişiklik yapılarak ‘ÇED gerekli değildir’ kararı kaldırıldığı gün, yani 24 Temmuz 2025’te neden eski mevzuata göre karar verilmiştir? Bu acele niyedir?”