CHP'li Aylin Nazlıaka: Bu sene şüpheli kadın ölümü sayısı, kadın cinayeti sayısından fazla

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı karnesini" açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılını değerlendiren Nazlıaka, sözlerine Yalova’daki operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan üç polise rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Nazlıaka şöyle devam etti:

"...Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'nun verilerine göre kasım ayı sonuna kadar, aralık dahil değil... Kasım ayı sonuna kadar 260 kız kardeşimiz erkekler tarafından cinayete kurban gitti. Ve 267 kadın şüpheli ölüm dosyası altında kayıt altına alındı. Yani bu sene Türkiye'de bir ilk yaşandı. İlk kez şüpheli kadın ölümü sayısı, kadın cinayeti sayısından fazla oldu. Biz tabii burada rakamlardan bahsetmiyoruz. Hayatlardan bahsediyoruz ama tekrar bunu sormak istiyoruz; şüpheli ölüm diye bir şey yoktur. Üzeri örtülen bir dosya vardır. Korunan bir katil vardır. Arkasında güç odakları olan kişiler vardır."