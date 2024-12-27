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CHP'li Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri sokağa çıkmaya davet ettiği iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında re’sen soruşturma açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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CHP'li Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 95. maddesine aykırılık iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı.

Emekli askerlere mesaj gönderdi

Bağcıoğlu’nun, emekli askerlerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda, ihraç edilmesi gündemde olan teğmenler için sokaklara çıkılması yönünde çağrı yaptığı öne sürüldü.

 Bağcıoğlu, gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Komutanlarım Değerli silah arkadaşlarım;

16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla hiç bir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz.

Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarına katkılarınızı gönülden istirham ediyoruz.

Basın açıklamalarına emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtsever vatandaşlarımızı bekliyoruz."

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