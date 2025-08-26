  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Bakan'dan EGM'ye tepki: Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmaz. Nokta
Takip Et

CHP'li Bakan'dan EGM'ye tepki: Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmaz. Nokta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos Büyük Taarruz paylaşımına tepki gösterdi. Bakan, paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve isminin yer almamasını eleştirdi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Bakan'dan EGM'ye tepki: Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmaz. Nokta
Takip Et

 

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürksüz Büyük Taarruz paylaşımı yaptı! Paylaşımı silmiş olabilir, fotoğrafı değiştirmiş olabilir… Ama gerçek değişmez: Atatürk’ün fotoğrafını çıkarıp, üstelik adını da anmadan Büyük Taarruz paylaşımı yapıldı! Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bütün hazırlıkları yapan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ordulara önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'tür. Zaferi kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’tür. İşte bu yüzden; Büyük Taarruz’un adı da, ruhu da, simgesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmaz. Nokta." ifadesini kullandı.

Gündem
AK Parti ve MHP milletvekilleri Gazze’ye gitmeyi planlıyor
AK Parti ve MHP milletvekilleri Gazze’ye gitmeyi planlıyor
Böcek: Günde 14 ilaç kullanıyorum, ihmalin kurbanı olmak istemiyorum
Böcek: Günde 14 ilaç kullanıyorum, ihmalin kurbanı olmak istemiyorum
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ partisinin oy oranını açıkladı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ partisinin oy oranını açıkladı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Hakem Kurulu'na 'memur zammı' tepkisi: VAR'a götürülmeli
Arıkan'dan 'memur zammı' tepkisi: VAR'a götürülmeli
Konya’da doktor, kıyafetini beğenmediği kadını muayene etmedi: Soruşturma başlatıldı
Doktor, kıyafetini beğenmediği kadını muayene etmedi: Soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan avukat Mücahit Birinci'nin ifadesi ortaya çıktı
Serbest bırakılan avukat Mücahit Birinci'nin ifadesi ortaya çıktı