CHP'li Bakan'dan EGM'ye tepki: Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmaz. Nokta

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürksüz Büyük Taarruz paylaşımı yaptı! Paylaşımı silmiş olabilir, fotoğrafı değiştirmiş olabilir… Ama gerçek değişmez: Atatürk’ün fotoğrafını çıkarıp, üstelik adını da anmadan Büyük Taarruz paylaşımı yapıldı! Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bütün hazırlıkları yapan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ordulara önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'tür. Zaferi kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’tür. İşte bu yüzden; Büyük Taarruz’un adı da, ruhu da, simgesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmaz. Nokta." ifadesini kullandı.