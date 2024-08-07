CHP'li Bakırlıoğlu karşılıksız çekteki artışa dikkat çekti: Ekonomi düzelmiyor, çöküyor

ANKARA (EKONOMİ) CHP Manisa Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın ekonomide toparlanmanın başladığını savunsa da verilerin tam tersini söylediğini belirterek, geçen yıl ile karşılaştırıldığında karşılıksız çıkan çeklerde önemli oranda artış olduğuna dikkat çekti. Bu yılın haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çek sayısının 15 bin 348’e, parasal tutarının ise 10.7 milyar liraya ulaştığını kaydeden Bakırlıoğlu, “Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı adet olarak bu yıl haziranda yüzde 1.8, Ocak-Haziran döneminde yüzde 1.3 oldu, bu mudur ekonomideki düzelme?” diye sordu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verileri üzerinden yaptığı açıklamada, Haziran 2022’de karşılıksız işlemi yapılan çek sayısının 9 bin 61, tutarın ise 1.4 milyar lira olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, “ Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı adet olarak bakıldığında yüzde 0.6, yılın tamamında yüzde 0.7 oldu. Geçen yıl haziran ayında ise toplam 9 bin 962 karşılıksız işlemi yapıldı. Bunların parasal tutarı ise 3.3 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı da adet bazında yüzde 1.2 olurken, geçen yılın tamamında ise bu oran yüzde 0.9 olarak gerçekleşti” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gelelim bu yıla. Rakamlar ekonomideki faciayı ortaya koyuyor. Bu yılın haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı adet olarak 15 bin 348’e çıkıyor. Parasal tutar ise 10.7 milyar liraya ulaşıyor. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı ise adet olarak bu yıl haziranda yüzde 1.8. Bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki toplam oran ise yüzde 1.3. Bu mudur ekonomideki düzelme?

Bu yılın 6 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin toplamı 111 bin 886. 2022 yılının tamamında kaçmış, 123 bin 619. Peki geçen yılın tamamında kaçmış, 146 bin 932. Bu yılın sadece 6 ayında 111 bin 886’ya ulaşmış. 6 aylık veriler bize karşılıksız çekte bu yıl patlama olacağını gösteriyor. Rakamlar adeta alarm veriyor. İktidar bu verileri görmüyor mu?”

Piyasa batıyor

“Tüm umudunu yüksek faize bağlayan iktidarı uyarıyoruz. Piyasa batıyor” diyen Bakırlıoğlu, piyasadaki durgunluğa bağlı olarak kurulan şirket sayısının da azaldığına işaret etti. Bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17.3 azalırken, aynı dönemde kapanan şirket sayısının yüzde 25.8 arttığını kaydeden Bakırlıoğlu, “6 ayda 52 bin 676 şirket kurulurken, 11 bin 939 şirket de kepenk indirdi. Tasfiye sürecine giren şirket sayısı da ilk yarıda yüzde 2.3 artarak 12 bin 175’e ulaştı” dedi.

Konkordatoda artıyor

Bakırlıoğlu, konkordatodaki artışlara da dikkat çektiği açıklamasında, Temmuz ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısının 183 olduğuna işaret etti. Bakırlıoğlu, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde konkordato geçici mühlet kararı verilen toplam dosya sayısının da 788’e çıktığını belirterek, “Piyasa adeta el freni çekilmiş araba gibi duruyor. Bunun önümüzdeki dönemde yansımaları da olacak. İşsizlik artacak. İnsanlar zaten açlık sınırının altındaki asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bir de işsiz kalacaklar” dedi.