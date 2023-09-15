CHP'li Baltacı'dan kongre gerginliğiyle ilgili açıklama

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve İl Başkanı Hikmet Erbilgin, partilerinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Baltacı, il başkanlığı binasındaki basın toplantısında, Afyonkarahisar'daki kongreye ilçe başkanının daveti üzerine katıldıklarını söyledi.

Kongrede provokasyonun bir parçası olmamak için çalıştıklarını belirten Baltacı, "Öncelikle parti içindeki hukuk yollarına başvuracağız. Bir taraftan da yargıya başvuracağız ama bununla ilgili siyasi mücadelemizi de devam ettirmekten bir adım geriye atmayacağız. En geç 24 Eylül'de Parti Meclisi toplantımız olacak. Orada Afyonkarahisar'daki kongrede yaşananlarla ilgili parti organlarının ve Genel Başkan'ımızın harekete geçmesini talep edeceğim. Eğer bunun gereği parti organlarında yapılırsa başımızın üstünde yerleri olur ama yapılmazsa hakkımızı, hukukumuzu toplumun vicdanında aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baltacı, bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın tehdit edildiği yönündeki iddialara ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Ben hiçbir telefon görüşmesinde hiç kimseye, hele bir kadına, bir milletvekiline, grup başkanvekilimize tehdit eder ifadelerde bulunmam, bulunmadım. Telefon görüşmesi oldu ama bir telefon görüşmesinde ya da yüz yüze veya herhangi bir yerde bir kadını, bir milletvekilini, Cumhuriyet Halk Partiliyi, grup başkanvekilini tehdit edecek hiçbir ifadem olmamıştır. İspat eden olursa buyursun gelsin. Zaten bununla ilgili Parti Meclisine çağrıda bulunacağım. Bununla ilgili Genel Başkan'ımıza bir çağrıda bulunacağım."

CHP Kastamonu İl Başkanı Erbilgin ise Köksal'ın kongreyi provoke ettiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Sayın Grup Başkanvekilimiz Köksal'ın kongreyi provoke eder biçimde eşi, eşinin kardeşlerini alarak 10-15 kişilik grupla salonun dışında hazırlık yaparak salona girişini bütün kamuoyu ve biz partililer üzülerek izledik. Dolayısıyla partimiz içindeki hak ve hukukumuzu Yüksek Disiplin Kurulu ile arayacağız. Yine kongrede partiye yakışmayan biçimde davranan ancak delege olmayan üyelerin, divanın başkanına ve üyelerine yönelik saldırılarının da cezalandırılması için gerekli müracaatları yapacağız. Diğer yandan yaşananların hukuk önünde de değerlendirilmesi için avukatlarımıza gerekli talimatlar verildi."

Kongredeki gerginlik

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, 13 Eylül'de kongrenin başlayacağı sırada CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürümüş, Baltacı'ya yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon'dan AKP kazıyamadı, sen kazıyamazsın." şeklinde tepki göstermişti. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırmıştı. Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diyerek tepki göstermişti.

Bu sırada fenalık geçiren Köksal, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavisinin ardından taburcu edilmişti.