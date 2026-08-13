CHP'li Bankoğlu'ndan maden işçileri için sert tepki: Gerçek toplumsal barış bu düzenden kurtulunca olur!

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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eskişehir’de çalışan maden işçilerinin aylardır maaşlarını ve çeşitli işçilik alacaklarını alamadığını belirten Bankoğlu, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Bankoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Bankoğlu, Ankara Valiliği’nin işçilerin Ankara’ya yürüyerek haklarını arama girişimine yönelik eylem yasağı kararına da tepki gösterdi.

“İşçilerin hakları aylardır ödenmiyor”

Bankoğlu, Doruk Madencilik işçilerinin maaşlarının yanı sıra emeklilik, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer özlük haklarının da ödenmediğini savundu.

Maden işçilerinin çalışma koşullarına dikkat çeken Bankoğlu, iktidarın ve ilgili kurumların işçilerin yaşadığı mağduriyete yeterince müdahale etmediğini öne sürdü.

Bankoğlu, açıklamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın daha önce kamuoyuna yansıyan, “İşçilerin haklarını ödemeyen, hak ihlali yapan bu şirketlere bir daha asla ruhsat verilmeyecek, imtiyaz tanınmayacak” yönündeki sözlerini de hatırlattı.

Gelinen noktada bu sözlerin arkasında durulmadığını savunan Bankoğlu, devletin itibarının vatandaşın güveni, adaletin tesisi ve verilen sözlerin yerine getirilmesiyle korunabileceğini ifade etti.

Ankara Valiliği’nin kararına tepki

Bankoğlu, işçilerin haklarını talep etmek amacıyla Ankara’ya yürümek istemesi üzerine Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararını da eleştirdi.

Valiliğin kararının işçilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ve sendikal hakları engellediğini savunan Bankoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerçek toplumsal barış; işçilerin devlet sopasıyla haklarının yenildiği, yoksulluğun ve hukuksuzluğun sıradanlaştırıldığı bu düzenden kurtuluşla mümkün olacaktır.”

Bankoğlu, işçilerin yanı sıra emeklilerin, gençlerin ve esnafın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara da dikkat çekerek, toplumsal barışın adalet ve hak arama mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.

İki Bakanlığa beş soru

Bankoğlu, TBMM’ye sunduğu iki ayrı yazılı soru önergesinde Yıldızlar SSS Holding ve Doruk Madencilik hakkında çeşitli iddiaların ve işçilerin alacaklarının araştırılmasını istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yöneltilen sorular arasında, Bakan’ın daha önceki açıklamalarına rağmen Yıldızlar SSS Holding ve ilişkili tüzel kişiliklere 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yeni maden ruhsatı verilip verilmediği yer aldı. Bankoğlu ayrıca ruhsat devri, birleştirme veya saha genişletme işlemi yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Bankoğlu, şirketin Eskişehir Mihalıççık’taki kömür sahasının ruhsatının, işçi haklarına ilişkin iddialara rağmen neden tamamen iptal edilmediğinin de yanıtlanmasını talep etti.

Bir diğer soruda ise şirketin kamu yükümlülükleri ile işçi tazminatlarını ödememek amacıyla tabela, unvan ve kapsam değişikliğine gittiği yönündeki iddiaların denetlenip denetlenmediğini sordu.

“İşçi alacakları ne kadar?”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yöneltilen sorularda ise Doruk Madencilik ve Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan işçilerin alacakları gündeme getirildi.

Bankoğlu, SGK kayıtları ve yargı dosyaları dikkate alınarak ödenmeyen toplam kıdem, ihbar, maaş ve mesai alacaklarının güncel tutarının ne kadar olduğunu sordu.

Ayrıca işçi alacaklarının tahsil edilebilmesi amacıyla holdingin mal varlıklarına, banka hesaplarına veya kamudaki hak edişlerine ihtiyati tedbir uygulanıp uygulanmadığının açıklanmasını istedi.

Bankoğlu, Bakanlıklara ayrıca şirketin kamuya karşı yükümlülükleri kapsamında herhangi bir kamu ihalesi, enerji alım garantisi veya fon aktarımı bulunup bulunmadığını sordu. Böyle bir ödeme veya hak ediş bulunması halinde, söz konusu tutarların mağdur işçilerin alacaklarına aktarılması amacıyla icra daireleriyle ortak bir protokol hazırlanıp hazırlanmayacağını da gündeme getirdi.

Bankoğlu, açıklamasında “Devletin varlık sebeplerinden biri, hak arayan zayıfın yanında durmak ve mağduriyetleri gidermektir” ifadelerini kullanarak, ilgili Bakanlıkların işçilerin taleplerine ilişkin gerekli adımları atması çağrısında bulundu.