CHP'li Başarır: Emekli 20 bin lira maaş alamıyorsa, sorumlu TÜİK'in açıkladığı sahte verilerdir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 31 yıl geçtiğini ifade ederek, Mumcu'yu saygı, özlem ve rahmetle andığını dile getirdi.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de, uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı da saygı, özlem ve rahmetle andığını belirten Başarır, "Ali Gaffar Okkan'ın ailesinin, sevenlerinin kemiklerini sızlatıyoruz. Biliyoruz ki Hizbullah alçak bir eylemde kendisini katletmişti. Aradan yıllar geçti. 'Hizbullah terör örgütü değildir' diyen bir parti AKP tarafından Meclise sokuldu. Ve bugün Bismil'de o davada o suikasttan dolayı yargılanan bir kişi HÜDA PAR tarafından belediye başkan adayı gösterildi." ifadelerini kullandı.

Bugün Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yapmış İsmail Cem'in de ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başarır, merhum Cem'i de rahmetle andığını söyledi.

Emekli aylıklarına yapılan zammın emeklileri mutlu etmediğini, en düşük emekli aylığının yapılan zamma rağmen 10 bin lira gözüktüğünü anlatan Başarır, "Genel Başkanımızın yaptığı çağrıyı buradan bir kez de CHP grubu olarak bizler yapıyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. Eğer bir parça vicdanınız, utanmanız, bir parça sokaktan bilginiz varsa, emeklinin mutfağından, dolabından, cebinden bilginiz varsa bunu yaparsınız. Emekli yaşayamıyor." diye konuştu.

"TÜİK sarayın esaretinde"

Maaşlardaki adaletsizliğin, haksızlığın sorumlusunun TÜİK olduğunu söyleyen Başarır, TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını açıklamadığını kaydetti. Başarır, şöyle devam etti:

"TÜİK insanların mutfağını, dolabını, cebini dolandırıyor. Emekliye, memura, işçiye. Bir anlamda mutfağına darbe yapıyor ve bunu sarayın talimatıyla yapıyor. Ben buradan sormak isterim. Bugün tüm veriler, tüm araştırmalar, TÜİK dışında enflasyonun yüzde 130 civarında olduğunu gösterirken yüzde 64 enflasyon açıklamak vicdansızlık değil mi? Milyonların, emeklinin, işçinin ahı var TÜİK'in üzerinde. Eğer bugün emekli 20 bin lira maaş alamıyorsa, asgari ücret, memur maaşları bu haldeyse bunun tek sorumlusu TÜİK'in açıkladığı sahte verilerdir."

Başarır, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddiaları da hatırlatarak, "Ortada bir sorun var. Birileri bu kurumu ve bu kurumun başındaki kişiyi yıpratıyor. Buna seyirci kalan bir Cumhurbaşkanı var. Görüyoruz ki yine değiştirecek. Çünkü sorun Merkez Bankası'nda ya da kişilerde değil. Sorun, bu ucube sistemde, bu ülkedeki tüm bağımsız kurumları tek adama bağlayıp keyfi bir şekilde yönettiren bu sistemde." diye konuştu.

Varlık Fonunda kayıp 25 milyon dolar olduğu iddialarını dile getiren Başarır, bununla ilgili raporların halen Meclise gelmediğini iddia etti. Başarır, 25 milyon doların ve raporların nerede olduğunu sordu.

Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısında, TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasına dair "AK Parti ile aynı bildiriye imza atmayız diyenlerin iktidarla birlikte aynı vahim yanlışa şaşırtıcı bir uyum içerisinde el kaldırışlarına şahit olduk" eleştirisine ilişkin değerlendirmesini sorduğu Başarır, "Sapla samanı karıştırmamak lazım. O günkü bildiriyle bu olay çok farklı. Biz, gelenekleri olan köklü bir partiyiz. NATO'nun 'açık kapı' politikasını öteden beri destekledik. Geçmişte de bu şekilde verdiğimiz oylar var. Burada bir tutarsızlık yok. İktidarın bildirisini imzalamamanın, uluslararası bir tavırla kıyaslanmasını anlamıyorum." yanıtını verdi.

İYİ Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Buğra Kavuncu'nun açıklandığı ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Başarır, "Seçme, seçilme hakkı her partinin, her yurttaşımızın hakkıdır. İstanbul adaylarına başarılar diliyorum. DEM'in de bir adayı olursa takdirleridir." dedi.