CHP'li Başarır: Zeydan Karalar cezaevinde, Aziz İhsan Aktaş bugün serbest

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Etkin pişmanlıktan aile boyu yararlanmış"

"On ay sonra Beşiktaş iddianamesi ortaya çıktı. İddianameyi uzun uzun inceleme fırsatımız oldu. Sayın Savcı 'büyük olaylar var' dedi, 'asrın yolsuzluğu var' dedi. Biz de somut, kesin deliller bekliyorduk. Öncelikle söylemek isterim ki özel yetkili mahkemelerde birçok örgüt dosyası vardır ama ben daha bugüne kadar girdiğim, gördüğüm, duyduğum bu örgüt dosyalarının içerisinde örgüt lideri olarak tanımlanan kişinin dışarıda, onun dışında herkesin içeride olduğu tek dosya bunu gördüm. Aziz İhsan Aktaş 704 yılla yargılanıyor ama Adana'da 3 dönemdir Seyhan dâhil belediye başkanlığımızı yapan Sayın Zeydan Karalar dört yılla yargılanıyor. Zeydan Karalar cezaevinde, Aziz İhsan Aktaş bugün serbest; utanç verici bir tablodur bu.

Geliyorum, tanık ifadelerine; 'öyle olduğunu umuyorum', 'tahmin ediyorum ki...' Bakın, eski hâkimlerin karşısına bir tanık çıktığı zaman gördüğünü, bildiğini, somut olarak algısını söylemeyip de tahminini söylediği zaman o duruşma salonundan kovulurdu ama maalesef ki öyle tanıklar var ki adam tahminini söylüyor ve on aylık süreçte basına maalesef ki sızdırılan iddianameyle ilgili bölümler dışında hiçbir şey yok. Geliyorum, bu Aziz İhsan Aktaş kendisi etkin pişmanlıktan yararlanmış ama nasıl olduysa aile boyu yararlanmış. Ya, kendisi yararlandı, oğlu neden cezaevinde değil, kardeşleri bu şirkette, ihalelerde var, neden cezaevinde değil? Etkin pişmanlık şahsı bağlar ama beyefendi öyle bir beyanda bulunmuş ki aileyi de aklamış; olmaz böyle bir iddianame, böyle bir yargılama olmaz."

"Ahmet Minguzzi hiç gelmeyecek bir daha"

Başarır, Minguzzi davasına ilişkin ise "Karar verildi ama bir baba olarak ve benim gibi düşünen milyonlarca anne baba bu kararı maalesef ki kabul etmiyor. 2 tane çocuk sadece bu cinayeti işlemedi, yolu kesenler, gözlem yapanlar... Bu karar aileyi, insanları, anaları babaları mutlu etmedi ama Ahmet Minguzzi davası bir sonuç. Hepimiz o annenin babanın yerine kendimizi koyalım. Yirmi dört yıl yani 31 yaşında çıkacak bu insanlar ama Ahmet Minguzzi hiç gelmeyecek bir daha, o anne baba hiç sarılamayacak bir daha çocuğuna. Aynı anne, duruşma çıkışında o annenin feryadını gördüm ve hep söyledim; cezalar, belli suçlarda cezalar ve infaz değişmeli. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında şunu bilmeliyiz ki cinayet suçlarında o kişi o cezaevinden çıkmayacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kıbrıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Seçimler oradaki Kıbrıs halkının hür iradesiyle yapıldı ama nedense Türkiye'deki hükûmet buraya müdahale etmeye çalıştı; burada Ersin Tatar desteklendi, burada cübbelisi cübbesizi, sazını alan sözünü alan veya birbirlerini gördüklerinde 'ona yumruk atacağım' diyenler birlikte oldular fakat orada Ersin Tatar kaybetti. Niçin kaybetti? Çünkü burada bir taraf tutulduğu için. Orada hem Ersin Tatar'ı destekleyenler hem bağımsız cumhurbaşkanı adaylarını destekleyenler hem de Tufan Bey'i destekleyenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıydılar. Biz buralarda tarafsız olmalıyız" dedi.

"İsrail'le herhangi bir anlaşma asla yapılmamalıdır"

Özdağ, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin ise "İsrail Golan Tepeleri'nden çekilmedikçe, İsrail Gazze'den çekilmedikçe, İsrail 1967 sınırlarına varmadıkça İsrail'le herhangi bir anlaşma asla yapılmamalıdır. Bunu kim yaparsa, hangi İslam ülkesi, hangi ülke yaparsa o bir yandan hukuk önünde çok ciddi şekilde suçlanır, suçlu olur, bir yandan tarih onu suçlar, bir diğer yandan da vicdanlarda mahkûm olur. Özellikle 'Gazze'yle hassasiyetimiz var' diyen ülkelerin devlet adamlarına sesleniyorum; derhâl anlaşmalarınızı iptal edin, ekonomik anlaşmalarınızı iptal edin, ticari anlaşmalarınızı ve askerî anlaşmalarınızı iptal edin. Burada, çifte vatandaş olan İsraillilerden özellikle Türkiye ve İsrail vatandaşı olup orada savaşa katılanlarla ilgili olarak da Adalet Bakanının soruşturma izni vermesini ben özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs halkının iradesi de başımız gözümüz üstüne olmalıdır"

İYİ Parti grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, KKTC'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Seçim sonuçlarına bakarak, özellikle sosyal medyada bir yangın havası estirildi. Biz yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması gerekliliğini vurgularken daha adada sandıktan çıkan sonucu kendimiz açısından tartışmaya açıyoruz. Yani burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, burada yaşayan bir halk var. Evet, bizim için stratejik önemi var, tarihî ve kültürel bağlarımız Kıbrıs'ı bir millî dava mecburiyeti hâline getiriyor bizler için. Bunların hepsini kabul ediyoruz ancak Kıbrıs halkının iradesi de başımız gözümüz üstüne olmalıdır" diye konuştu.

Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek tezkerelere ilişikin ise "PKK silah bırakacaktı, siz üç yıl boyunca Suriye ve Irak'ta PKK'yla mücadele için önümüze tezkere getiriyorsunuz. Bu, PKK'nın tasfiye olmadığının net bir ilanı ve itirafıdır. Kim tarafından; iktidar tarafından. Komisyon var, Komisyonda oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, beraber fotoğraflar çektiriyorsunuz ve her şeyi göğüslüyorsunuz, ardından da karşımıza bu tezkere geliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru Türkiye tarafından bir şekilde derdest edilmelidir" dedi.

Kavuncu, bugün görülen ve iki sanığın 24 yıl hapis cezası aldığı Ahmet Minguzzi davasına ilişkin ise "24 yıl hapis cezası verildi. Ama bilfiil orada olmayan 18 yaşın altındaki çocuklara da hiçbir hiçbir ceza verilmedi. Bakın, artık bu konuyu suça sürüklenmekten çıkmış çocuk olarak nitelendirmeniz lazım. Bunu böyle konuşarak da hafifletemezsiniz. Ben bir kez daha acılı ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.