CHP'li Başarır'dan 'yenilik' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TİP Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre bugün Meclis'te olması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı'ndan bir açıklama, tüm parti gruplarından da Atalay'ın tahliye olup Meclis'e gelmesi için bir refleks göstermesini beklediklerini ifade eden Başarır, Can Atalay'ın yerinin Meclis olduğunu belirtti.

Mersin'de 15 yaşındaki bir çocuğun, Cumhurbaşkanı'nın bilboardlardaki resmine bıyık yaptığı ve hakaret içeren ifadeler yazdığı için tutuklandığını hatırlatan Başarır, 15 yaşındaki bir çocuğun cezaevinde olmasından Cumhurbaşkanı'nın rahatsız olmadığını öne sürdü. Başarır, bu durumu kınadığını ifade etti.

Mersin'de, çevirme yapan iki polis memurunun, 2 yıl önce 27. Dönem AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz tarafından hakarete uğradığını ve o zamandan beri açıkta olan bu polislerin ihraç edildiğini söyleyen Başarır, aslında kamu görevlilerine hakaret ettiği için Yılmaz'ın yargılanması gerektiğini söyledi.

Başarır, hiç kimsenin polise hakaret edemeyeceğini ifade ederek, 2 polisin ihraç edilmesiyle ilgili kararın İçişleri Bakanlığınca gözden geçirilmesini önerdi.

"Derin bir yoksulluk var"

Asgari ücretin belirleneceğini ancak ekonominin de durumunun ortada olduğunu anlatan Başarır, mahkemelerde kira, tahliye davalarının çok olduğunu ve binlerce insanın sokakta kalma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Başarır, bugün asgari ücretin "11 bin 500 lira mı, 12 bin lira mı, 14 bin lira mı olacak" şeklinde tartışıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Ankara'da, İstanbul'da 12 bin liradan daha ucuz bir ev yok. Ama asgari ücret 11 bin 500 lira mı olacak? Üzülerek söylüyorum, aslında seçimin ana konusu buydu. Bugünün de gündemi bu, derin yoksulluk. Eğer bir ülkede bir işçi aldığı bir aylık maaşla bir ev kiralayamıyorsa, 100 binlerce insanın tahliye davasıyla sokakta kalma tehdidi varsa neyi konuşuyoruz? Asgari ücret neye göre belirlenecek, hangi kıstasa göre belirlenecek bilmiyorum ama son 2 yıldaki kira artışlarına göre belirleseler herhalde 25 bin lirayı bulur. Türkiye, derin bir yoksulluk, derin bir yoksunluk, ekonomik buhran içerisinde."

TBMM Genel Kurulunun yemin töreninden sonra dün ilk kez toplandığını hatırlatan Başarır, Meclis Başkanlık Divanının oluşumunda Anayasa'nın ayaklar altına alındığını iddia etti.

"Benim de sorumluluğum var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "değişimin önünü açacağım" dediği ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Başarır, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve şartları en adil olmayan seçiminin yaşandığını; havuz medyasından kendilerine yönelik iftiralar atıldığını ve bu şartlarda seçime girdiklerini söyledi. Başarır, seçimin sonucunda eleştiriler olduğunu ve eleştirileri kabul ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada bir sorumluluk varsa benim de sorumluluğum var. Herkesin beraberce bir sorumluluğu var. Genel Başkanımızı tabii ki eleştirebilirsiniz ama televizyon kanallarından çıkıp da hakaret edilmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Tüm sorumluluğu ona yükleyerek hakaret etmelerine, tehdit etmelerine asla izin vermeyiz. Basın tabii ki eleştirecek, tabii ki konuşacak tabii ki soru soracak ama bizim içimizi, vicdanımızı, Türkiye'nin vicdanını acıtacak davranışlarda bulunmamalılar. Genel Başkanımız seçimden sonra kurultay sürecini başlatmıştır. İlçe, il kongreleri yapılacak, büyük kurultay yapılacak ve 'değişimin önünü açıyorum' diyen bir genel başkanımız var. Burada her şey konuşulacak, yani ideolojik eylem, söylem, parti programı, örgütlerin durumu, hepsini burada konuşacağız. Tabii ki özeleştiri, tabii ki değiştirmemiz gereken birçok konu olacak, tüzük ve program dahil olmak üzere. Seçimden önce kurultay süreci tamamlanacak. Kurultayımız yapılacak. En yüksek karar alma merci olan kurultayımızda her şeyi tartışacağız. Bu sebeple eleştiriye, tartışmaya, konuşmaya 'evet' ama haksız eleştirilere ve hakaretlere 'lütfen bir dakika' diyorum. Sorumluluk varsa ben de sorumluluğu alıyorum, arkadaşlarımız da alıyor, il ilçe başkanlarımız da alıyor. Bir bütün olarak alıyoruz."

Bir gazetecinin, Ekrem İmamoğlu'nun "adaylık çıkışı yaptığı" şeklindeki ifadesi üzerine Başarır, CHP'nin 85 milyon için önemli bir güvence olduğunu söyledi.

Başarır, CHP'nin bu üzüntüden, bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin sorunlarına yönelmesi gerektiğine belirterek, şunları kaydetti:

"Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri tabii ki aday olmak isteyecektir. En doğal haklarıdır. Bunun da yeri kurultayıdır. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Sayın Genel Başkanımızın da hiçbir sıkıntısı yok. Sayın Genel Başkanımız 'ben' demiyor. Partiyi, gençleri, bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiye kazandırmak, belki ilçe, il parti yönetimlerine almak istiyoruz.

Eğer yanlışları doğru tespit edip bu noktada gerekli müdahaleleri yapmazsak, bir seçim daha yaşayacağız, yerel seçim var. O yüzden ben bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu görüşmeler devam etmeli, tartışmalıyız, konuşmalıyız ve en doğru olanı bulmalıyız. İlçelerde de illerde de birçok yerde de genç, yeni, dünyaya farklı bakan, bizim gibi düşünen ama daha hareketli arkadaşlarımızın ilçe, il yönetimlerine kurultay delegesi olarak Türkiye'nin karşısına çıkacağını umuyorum. Benim de muradım o, yenilik. Yenilikse, bunu üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız. Zaten genel başkanımız da bunun önünü açtığını, yeniliğin arkasında olduğunu net bir şekilde söyledi."