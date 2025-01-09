  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li başkan danışmanı Samet Alaca gözaltına alındı!
Takip Et

CHP'li başkan danışmanı Samet Alaca gözaltına alındı!

CHP'li Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı Samet Alaca, İslam dinine hakaretlerde bulunmasının ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li başkan danışmanı Samet Alaca gözaltına alındı!
Takip Et

CHP'li Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olan Samet Alaca'nın, X hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti. Alaca, İslam dinine ve peygamberlere yönelik hakaretler nedeniyle gözaltına alındı.

Gazetecilere de hakaret etti

Belediye personellerinin kullandığı WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımları da ifşa olan Alaca'nın yerel gazetecilere yönelik 'andaval' ifadesini kullandığı ve bir belediye çalışanına yönelik 'mobbing uygulanmasını' istediği görüldü.
Bölgedeki yerel basın mensupları, Alaca'nın kullandığı dilin mesleklerine ve kişilik haklarına saygısızlık olduğunu ifade etti.

Lübnan, yeni cumhurbaşkanını seçtiLübnan, yeni cumhurbaşkanını seçtiDünya

 

Özgür Özel: Türkiye'yi iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorumÖzgür Özel: Türkiye'yi iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorumGündem

 

Gündem
Bakan Tunç açıkladı: 82 bin 202 personel kademe ilerlemesi alacak
Bakan Tunç açıkladı: 82 bin 202 personel kademe ilerlemesi alacak
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Özgür Özel: Türkiye'yi iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum
Özgür Özel: Türkiye'yi iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum
Ankara'da özel halk otobüsleri 20 Ocak'ta kontak kapatacak
Ankara'da özel halk otobüsleri 20 Ocak'ta kontak kapatacak
Tavuk döner yiyen 25 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tavuk döner yiyen 25 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler: Mavi Vatan Türkiye'nin haklarını savunma iradesinin yansımasıdır
Milli Savunma Bakanı Güler: Mavi Vatan Türkiye'nin haklarını savunma iradesidir