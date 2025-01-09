CHP'li başkan danışmanı Samet Alaca gözaltına alındı!

CHP'li Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olan Samet Alaca'nın, X hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti. Alaca, İslam dinine ve peygamberlere yönelik hakaretler nedeniyle gözaltına alındı.

Gazetecilere de hakaret etti

Belediye personellerinin kullandığı WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımları da ifşa olan Alaca'nın yerel gazetecilere yönelik 'andaval' ifadesini kullandığı ve bir belediye çalışanına yönelik 'mobbing uygulanmasını' istediği görüldü.

Bölgedeki yerel basın mensupları, Alaca'nın kullandığı dilin mesleklerine ve kişilik haklarına saygısızlık olduğunu ifade etti.