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CHP'li başkandan Köfteci Yusuf önünde açıklama: Bu kumpasa geçit vermeyelim

Uşak Belediye Başkanı Yalım, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği açıklanan Köfteci Yusuf’a destek için restoranı önünde açıklama yaptı. Yalım, “Bu kumpasa geçit vermeyelim" dedi.

Haber Merkezi
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CHP'li başkandan Köfteci Yusuf önünde açıklama: Bu kumpasa geçit vermeyelim
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Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer alan Köfteci Yusuf adlı işletmenin Bursa şubesindeki ürünlerinde domuz eti tespit edildiğinin açıklanması ardından Uşak Belediye Başkanı Yalım restoran zincirinin kumpasa kurban edilmek istendiğini öne sürdü. Yalım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Köfteci Yusuf’a destek vererek “Büyük bir kumpasa geçit vermeyelim! Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz katkısı bulunuyor dediler, yalan külliyen yalan. Bu iftirayı atanlar, domuzluğu yapanlar” dedi.

Bir Köfteci Yusuf restoranı önünde açıklamalarda bulunan Yalım paylaşımını “Büyük bir kumpasa geçit vermeyelim! Tamamen milli sermaye ve milli girişimci olan Köfteci Yusuf'a ve işletme sahibi Yusuf Akkaş'a SAHİP ÇIKALIM. Yakınen tanıdığım Yusuf Akkaş'a yapılan linç, karalama ve yok etme saldırısına karşı küresel Fast food firmalarının ekmeğine yağ sürmeyelim. Türkiye’de iş yapmakta büyümek 12 bin kişilik kadroya ekmek kapısı açmak bu kadar zor olmamalı. Engeller ortadan kalkmalı ve adalet en kısa zamanda tecelli etmeli” notuyla yayınladı.

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