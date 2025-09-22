CHP'li başkandan Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Söz hakkım gasp edildi

  1. Ekonomim
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel söz hakkını engellediği iddiasıyla CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun meclisi yönetme biçiminin hukuka aykırı olduğunu belirterek, eylül ayı meclisi kararlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Günel, bu eylemlerin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu ve Özlem Çerçioğlu ile ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Meclis'i sabote eden bir irade ortaya koymuştur"

Toplantının başından itibaren yok sayıldıklarını söyleyen Günel, "Özlem Çerçioğlu meclisi hukuksuz bir şekilde, yani belediye meclisi çalışma yönetmeliğine ve Belediye Kanunu’na aykırı olarak yönetmeye çalışmış; başaramayınca da yine hukuksuz bir şekilde ertelemiştir. Meclis Başkanı olarak asli görevi, meclisi yasalara uygun şekilde yürütmek iken, meclisi sabote eden bir irade ortaya koymuştur" dedi.

"Söz hakkım gasp edildi"

Günel, "Yasal olarak Grup Başkanvekili olarak kesintisiz söz hakkına sahip olmama rağmen bu hakkım gasp edildi. Grubumuzun vermek istediği önergeler hukuksuz şekilde gündeme alınmadı" ifadesini kullandı.

Günel şöyle devam etti:

"Gündemdeki konuların oylamasında Meclis Başkanı hızlıca ‘kabul edenler, etmeyenler’ diye sordu. Oylar sayılmadan kabul edilmiş sayıldı ve bir sonraki gündem maddesine geçildi. Grup Başkanvekili olarak hem şahsımın hem de grubum adına oyumuzu yüksek sesle dile getirmemize rağmen yok sayıldık. Tüm bu hukuksuz işlemler nedeniyle eylül ayı meclisine itiraz ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak irademiz gasp edilmiştir. Ayrıca bu eylemler, Danıştay kararlarına göre görevi kötüye kullanma kapsamındadır. Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı da Özlem Çerçioğlu ve tüm ilgili kişiler hakkında suç duyurusu yapacağız."

