CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın, Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta buluna Çardak Apartmanı'nda yaşayan dedesinin evine molotofkokteyli atıldı.

Dairede Gonca Köksal Aras'ın annesi ile dedesi bulunduğu sırada balkona 2 adet molotofkokteyli atıldı.

Aktarılan bilgilere göre 2 şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmeden önce Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evinin önüne gelerek çevredekilere sordu. Dairenin yakınına gelen şüphelilerin, araçtan inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna attı. Balkonda çıkan yangın, komşuların da yardımıyla söndürüldü.

Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Muğla Valisi'nden açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldığı saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor ve mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor. Şu anda tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz ve olayı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Gerekli analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma kontrol yapıyorlar, uygulama yapıyorlar. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız.”

DHA'da yer alan habere göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da olay yerine geldi. Gonca Köksal Aras, “Henüz belli değil. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Kim yaptı, kim yaptırdı? Ailemizin sağlık durumu iyi." diye konuştu.