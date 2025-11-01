  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi
Takip Et

CHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini sürdüren Cumhuriyet Halk Partili Nurettin Akbuğa, kalp krizi geçirdi. Anjiyo yapılan Akbuğa’nın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi
Takip Et

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Akbuğa’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi Akşehir Park Hayat Hastanesi’nde yapılan Akbuğa, daha ileri tedavi için Afyonkarahisar’daki bir hastaneye sevk edildi. CHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi - Resim : 1

Anjiyo yapıldı, durumu stabil

Sözcü’de yer alan habere göre, Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi’nde anjiyo yapılan Başkan Akbuğa’nın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Akbuğa’nın tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yazılı açıklama yapıldı


Tuzlukçu Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Nurettin Akbuğa’nın bu akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine Akşehir Park Hayat Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından acil olarak Afyon Park Hayat Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Başkanımız kalp krizi geçirmesi sonucu acil anjiyo olmuştur. Afyon Park Hayat Hastanesi’nde tedavi süreci devam eden Başkanımızın sağlık durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Gündem
Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a gidiyor
Ağıralioğlu: Öcalan'a umut hakkından bahsediyorsunuz. Biz sizi unutma hakkımızı kullanacağız
Ağıralioğlu: Öcalan'a umut hakkından bahsediyorsunuz. Biz sizi unutma hakkımızı kullanacağız
Kocaeli'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı
Kocaeli'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı