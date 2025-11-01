CHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Akbuğa’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi Akşehir Park Hayat Hastanesi’nde yapılan Akbuğa, daha ileri tedavi için Afyonkarahisar’daki bir hastaneye sevk edildi.

Anjiyo yapıldı, durumu stabil

Sözcü’de yer alan habere göre, Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi’nde anjiyo yapılan Başkan Akbuğa’nın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Akbuğa’nın tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yazılı açıklama yapıldı



Tuzlukçu Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Nurettin Akbuğa’nın bu akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine Akşehir Park Hayat Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından acil olarak Afyon Park Hayat Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Başkanımız kalp krizi geçirmesi sonucu acil anjiyo olmuştur. Afyon Park Hayat Hastanesi’nde tedavi süreci devam eden Başkanımızın sağlık durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.