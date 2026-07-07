CHP'li Belediye Başkanı Zafer Partisi'ne katıldığını reddetti: Rozeti göğsüme takıverdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi’ne katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdağ paylaşımında; "Denizli Kale Belediye başkanı Erkan Hayla Zafer Partisine katıldı. Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesine hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın daha sonra paylaşımı sildiği görüldü.

Kale Belediye Başkanı, Zafer Partisi'ne katılmadığını açıkladı

Erkan Hayla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiye katılmadığını şu sözlerle belirtti:

"Arkadaşlar bir kahvaltı programında Ümit hocamla buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi.

Kendileri ile Ülke meseleleri konusunda herdaim hemfikiriz. Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük teşekkür ediyorum.

Lâkin ben, görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakter de bir adam değilim.

Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken, onları sırtından vurmam.

Ali Osman Horzum başkanım, Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar Partimdeyim. Saygılarımla."