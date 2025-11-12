  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li belediye başkanından Bahçeli'ye ziyaret
Takip Et

CHP'li belediye başkanından Bahçeli'ye ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li belediye başkanından Bahçeli'ye ziyaret
Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, MHP Genel Merkezi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP MYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın, "MHP Genel Merkezi'nde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi, Genel Başkan Yardımcısı Sn. İzzet Ulvi Yönter'i, MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gündem
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kamu alacakları için gecikme zammı belli oldu
Kamu alacakları için gecikme zammı belli oldu
Başsavcılık'tan Özel'in "gizli tanık intihara kalkıştı" iddiasına yanıt
Başsavcılık'tan Özel'in "gizli tanık intihara kalkıştı" iddiasına yanıt
137 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosya sayısı 955’e ulaştı
137 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosya sayısı 955’e ulaştı
Özel 'Gizli tanık intihara kalkıştı' demişti! CHP'li Emir videoyu paylaştı
Özel 'Gizli tanık intihara kalkıştı' demişti! CHP'li Emir videoyu paylaştı
İstanbul'da 7 katlı binada patlama
İstanbul'da 7 katlı binada patlama