CHP'li belediye meclis üyesi Kadir Dalgıç tutuklandı
CHP’li Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kadir Dalgıç hakkında sosyal medya platformundan paylaştığı videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dalgıç, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan tutuklandı.