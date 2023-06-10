CHP'li belediyelere orman yangınlarına karşı 'tedbir' talimatı

CHP'li belediyeler, orman yangını riskine karşı "tedbir" almaları yönünde talimatlandırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, Akdeniz iklim sistemi içinde yer alan kentlerde yaz aylarıyla birlikte yangın riskinin artması nedeniyle CHP'li belediyelere orman yangınlarına karşı dikkatli olunması ve tedbir alınması yönünde talimat verildiğini bildirdi.

Meteorolojik verilere göre, Türkiye'nin özellikle ağustos ayı itibarıyla sıcak hava sistemlerinin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Akın, bunun etkisiyle orman yangınlarında artış yaşanmasının öngörüldüğüne işaret etti.

"Belediyelerimizin hassasiyetle tedbir alması önemli"

CHP'li belediyelere gönderilen ve orman yangını riskine karşı "tedbir" almaları yönünde talimat içeren yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"2021 yılında Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan orman yangınlarında toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 53 ilimizde 150 bin hektardan fazla ormanlık alan ve pek çok yerleşim yeri yangından etkilenmiştir.

Ancak iktidarın yaşanan bu acı tecrübelere karşılık; orman yangınlarına müdahalede yeterli düzeyde hava filosu oluşturmak ve kadrolu, profesyonel ekipler çalıştırmak yerine; kiralama ve taşeron ekiplerle çalışmaktaki ısrarı devam etmektedir.

Bu doğrultuda, her ne kadar doğrudan sorumluluk alanınızda olmasa da kentlerinizde çıkabilecek olası orman yangınlarına karşı belediyelerimizin şimdiden hassasiyetle gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir."​​​​​​​