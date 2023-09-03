CHP'li belediyelere yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere destek talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yazılı açıklamasında, 11 Eylül'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlayacağını ve Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin okula gideceğini anımsattı.

Enflasyon nedeniyle kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar öğrencilerin bütün temel ihtiyaçlarının fiyatının katlandığını dile getiren Akın, parti bünyesinde yer alan bütün belediyelerin, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olması yönünde talimat verildiğini aktardı.

​​​​​​​CHP'li Akın, "AK Parti iktidarının uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'de yaşanan enflasyon, kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar her ürünün fiyatının, geçtiğimiz yıla göre en az 3-4 kat artmasına neden oldu. Anne ve babalar, dersbaşı yapacak çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.

Belediyelerin, kendi bölgelerinde ihtiyaç sahibi olan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamayan çocukları belirleyerek, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilere destek olacağını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ve sonrasında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza başta kırtasiye malzemeleri olmak üzere gerekli desteğin verilmesi için, başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere bütün belediyelerimiz gerekli çalışmaları yapacaklar. Sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında, çocuklarımızın eğitimden kopmaması için, maddi zorluk yaşayan bütün öğrencilerimizin yanında olacağız."